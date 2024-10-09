Папа Франциск прийме у Ватикані Президента України

Це буде четверта зустріч Папи Франциска з Володимиром Зеленським, який втретє здійснить візит до Ватикану.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, що Папа Франциск у п’ятницю, 11 жовтня 2024 р., прийме на аудієнції у Ватикані Президента України Володимира Зеленського. Зустріч запланована на 9:30.

Це буде вже четверта зустріч між Папою Франциском і Володимиром Зеленським, третя після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це також третій візит Володимира Зеленського до Ватикану, який здійснив візити 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року. Ще одна зустріч відбулася 14 червня 2024 року на полях саміту G7 в Борґо-Еньяція на півдні Італії.