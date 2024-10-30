Папа учасникам ініціативи «Проект надії»: зло не матиме останнього слова

Папа Франциск прийняв колектив душпастирської програми Ради єпископатів Латинської Америки (CELAM), яка вже 25 років супроводжує чоловіків і жінок, що втратили дитину, в основному через переривання вагітності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Дякую за ваше служіння людям, чиї страждання невимовні», – сказав Папа Франциск, зустрічаючись у середу, 30 жовтня 2024 р., із командою ініціативи Ради єпископатів Латинської Америки «Проект Надії». Це душпастирська програма, яка має на меті супроводжувати жінок і чоловіків, які втратили дитину до народження, зокрема, через штучне переривання вагітності, щоб поряд з наслідками пост-абортного синдрому допомагати також розпізнати милосердний погляд Бога на їхнє життя. Зустріч відбулася в контексті відзначення 25-річчя ініціативи.

Радість народження і біль втрати

«Поява кожної новонародженої дитини зазвичай є синонімом радості, яка таємничим чином пронизує нас і відновлює надію», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що переживаючи цю радість, ми відчуваємо, що кожна дитина є немовби звіщенням того народження, яке одного разу відбулося у Вифлеємі. «І може тому Господь у педагогіці свого Євангелія забажав зробити нас учасниками болю, який, бувши протиставленням цій радості, до глибини нас потрясає», – додав він, цитуючи слова, які святий Матей наводить у контексті розповіді про страту немовлят: «В Рамі чути голос, плач і тяжке ридання: то Рахиль плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб її втішити, бо їх немає».

Бути ангелами для ближніх

Папа зауважив, що розповідь святого Матея продовжує втеча в Єгипет, «немовби каже нам, що настільки велике зло віддаляє від нас Ісуса, не дає Йому ввійти до нашого дому». «Але ми не повинні втрачати надію: зло не має останнього слова, воно ніколи не буває остаточним. Подібно до ангела у сні святого Йосифа, Бог сповіщає нам, що після цієї пустелі Господь знову повернеться до свого дому», – наголосив Святіший Отець, зауваживши, що учасники проекту є для багатьох людей цими ангелами, а тому закликав їх покладатися на допомогу святого Йосифа, щоб «ці наші брати і сестри змогли знайти Ісуса серед спустошення».