Папа проголосив 7 жовтня день молитви і посту в намірі миру в світі

Завершуючи проповідь під час Святої Меси з нагоди відкриття синодальних зібрань у Ватикані, Папа Франциск оголосив про молитовні ініціативи в намірі миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Браття і сестри, повернімося до цієї нашої церковної подорожі з поглядом, зверненим на світ, бо християнська спільнота завжди є на служінні людству, щоб звіщати всім радість Євангелія. Ми потребуємо цього, особливо в цю вражаючу годину нашої історії, коли вітри війни і вогнища насильства і далі потрясають цілі народи і країни», – сказав Папа Франциск, завершуючи свою проповідь, яку він виголосив під час Святої Меси з нагоди відкриття другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів. Богослужіння відбулося 2 жовтня 2024 р., на початку місяця, який у католицькій традиції особливим чином присвячений молитві на вервиці.

У цьому контексті Святіший Отець повідомив, що «для того, щоб призивати за заступництвом Пресвятої Марії дар миру», він у неділю поїде до базиліки Santa Maria Maggiore, щоб проказати Розарій та піднести благальну молитву. «Якщо це буде можливим, то прошу також і вас, учасників синоду, приєднатися до мене», – сказав він, додаючи: «А наступного дня, 7 жовтня, прошу всіх провести день молитви і посту за мир у світі».

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року стався кривавий напад бойовиків «Хамасу» на ізраїльські поселення із захопленням заручників, що спровокувало воєнну відповідь Ізраїлю, знову розпаливши вогнище війни у Святій Землі.