Папа: «Пісня створіння» святого Франциска – школа піклування про створіння

З нагоди XXIV Тижня італійської мови у світі Посольство Італії при Святому Престолі у співпраці з «Притвором язичників» організувало захід, присвячений поглибленню та відзначенню восьмого сторіччя відомого твору святого Франциска з Ассізі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Необхідно й надалі «вести роботу з підвищення обізнаності щодо піклування про створіння», а «в тій молитві, яка протягом восьми століть не перестає пульсувати і яку святий Франциск уклав наприкінці свого життя, міститься велике повчання» щодо цього. Таке заохочення Папи Франциска знаходимо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від його імені учасникам ініціативи, що відбулася у вівторок, 15 жовтня 2024 р., в «Палаццо Борромео», осідку Посольства Італії при Святому Престолі, з нагоди 800-річчя написання святим Франциском «Пісні створіння».

Захід відбувся за бажанням Посла Франческо Ді Нітто з нагоди відзначення цієї особливої річниці, а також з нагоди 24-го Тижня італійської мови у світі, оскільки «Пісня» є підвалиною розвитку італійської мови, окрім того, що символом захисту створіння. Зустріч була реалізована у співпраці з «Притвором язичників», ініціативою Дикастерії у справах культури та освіти, що займається діалогом з невіруючими, та під патронатом Національного комітету з відзначення 800-річчя від дня смерті святого Франциска з Ассізі.

Заохочуючи всіх учасників ініціативи «бути засобами надії та радості в сучасному суспільстві, пригніченому багатьма викликами», Святіший Отець охоче уділяє за заступництвом святого Франциска своє Апостольське благословення.