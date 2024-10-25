Папа: латинська мова – скарбниця знань, що сформували наш світ

У послані до лауреатів «Премії Папських академій 2023», Святіший Отець відзначає вагому роль латинської мови, дякуючи науковцям за їхні зусилля у інтеграції знань в сучасний контекст, щоб відповісти на виклики сьогодення.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 23 жовтня 2024 р., відбулося щорічне вручення «Премії Папських академій». Цього року підбір лауреатів був доручений Папській академії Latinitatis, яка займається збереженням і популяризацією латинської мови й культури. Папа Франциск написав послання з нагоди присудження премії, адресоване на імʼя кардина Жозе Толентіно де Мендонси, Префекта Дикастерії у справах культури та освіти, в якому зосередився на двох важливих темах: взаємозв’язку латинської мови з наукою та політикою.

Багатоманітна спадщина

Папа зазначає, що латинська мова – це скарбниця знань і думок, ключ для доступу до класичних текстів, які сформували наш світ. «Це мова, яка охоплює філософію, науку, мистецтво і політику, демонструючи тим самим свою внутрішню цінність як інструменту для роздумів й діалогу, що є більш необхідним, ніж будь-коли, у такому фрагментованому світі, як наш, – зауважив він. – У зв'язку з цим, лауреати премії пропонують нам сучасне і свіже бачення того, як ця стародавня мова все ще може промовляти до нас і стимулювати наші роздуми».

Виділяючи аспект науки, Святіший Отець вказує, що сьогодні, коли ми дедалі більше усвідомлюємо вразливість довкілля, наука пропонує нам інструменти для розуміння законів природи, дослідження таємниці життя та вирішення екологічних проблем. «Однак лише через етичну, культурну та духовну інтерпретацію ми можемо по-справжньому осягнути глибинний сенс космосу, який нас оточує і частиною якого ми є», – підкреслює він.

Сприяти спільному благу

У контексті взаємозв’язку латинської мови та політики, Папа вказує на потребу досліджувати основи і структури політики, розмірковуючи про спільне благо та справедливість. «У часи соціальної нестабільності латинська традиція є цінністю, адже сприяє тісному зв'язку між “громадськими справами” (лат. res publica) та фундаментальними принципами рефлексії. Політика, коли вона здійснюється чесно і сумлінно, є благородним мистецтвом, покликанням служити суспільству, а не приватним інтересам», – пише Святіший Отець. За його словами, політика повинна вирішувати проблеми нерівності та сприяти благу всіх, особливо найбільш вразливих. «Загальнолюдське та культурне формування відіграє тут важливу роль: лише добре сформовані та свідомі громадяни можуть бути рушіями здорових змін у суспільстві», – зазначає Папа.

Підсумовуючи, він вказує на те, що латинська мова забезпечує благодатний ґрунт для дослідження та синтезу науки, культури та політики, запрошуючи до зусиль у творенні культури цілісного людського зростання. «Винахідливість думки і креативність, які так дорогі Церкві, випливають з нового відкриття краси знання, здатного формувати серця й уми, будувати мости і руйнувати стіни. І в цьому сенсі латинська мова, а разом з нею й інтелектуальна спадщина людства, може стати інструментом гармонії між народами, сприяння взаємоповазі та людській гідності», – пише Святіший Отець.