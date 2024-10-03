Папа: молитися означає дозволити Святому Духові перемінювати серце

Роздумами про особисту молитву та про молитву спільноти за єпископа, а єпископа – за спільноту, Папа Франциск ділиться у передмові до збірки його повчань про молитву, яка цими днями з’явиться на полицях книжкових крамниць.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я навчився молитися від своєї бабусі. Саме бабуся навчила мене молитися, а також прищепила мені набожність до святого Йосифа. Потім духовні отці, яких я мав у семінарії і в Товаристві, допомагали мені поглиблювати досвід молитви», – пише Папа Франциск у передмові до книги «Як Ісус нас навчив. Молитва паломників надії», яка з’явиться на полицях книгарень 9 жовтня 2024 року. Йдеться про збірник роздумів Святішого Отця на тему молитви, деякі з них публікуються вперше.

Папа про свій спосіб молитви

Серед тих, хто були його вчителями молитви, Папа Франциск згадує аргентинського єзуїта Міґеля Анхеля Фйоріто. «Він навчив мене зростати в моєму способі молитви», – пише він, зазначаючи, що йдеться про те, щоб «молитися як син, а не лише шукаючи карамельки втіхи». «Як проходить молитва? Як звикнути молитися? Що робити, коли приходить почуття втіхи, але також і тоді, коли почуття спустошення, коли не хочеться молитися? Він був для мене вчителем духовного життя. Й з бігом часу мій вишкіл у молитві залишився таким самим», – стверджує Святіший Отець, зазначаючи, що обрання на Наступника святого Петра нічого не змінило, що він молиться так само, як молився перед цим.

«Іноді кілька молитов уголос, іноді перед Святими Дарами я переживаю кілька хвилин сухості. Моя молитва не припиняється ні в хорошому, ні в не дуже добрих ситуаціях. Іноді мені здається, що я повинен молитися більше, так і є. Бракує часу, але я повинен молитися більше. Відтак, я завжди прив'язаний до Літургії Годин, ніколи її не полишаю: пополудні Вечірня, пізніше – Година читань, вранці – Утреня, а потім Свята Меса. А далі розумова молитва, молитва медитації, коли маю трохи часу, стараюся трохи порозмовляти і щось запитати у Господа, але боюся, що Він відповість...», – зізнається Папа Франциск.

Молитва, яка містить усе

Окремі думки Святіший Отець присвячує молитві, якої нас навчив Ісус, тобто «Отче наш». «У ній є все!» – зазначає він, нагадуючи, що коли учні просили Христа навчити їх молитися, то Спаситель не покликав якого спеціаліста, щоб розповів про методи молитви чи про якесь особливе мистецтво молитви, а мовив: «Кажіть так: Отче наш». «Отче наш – це універсальна молитва, молитва синів і дочок, молитва довіри, молитва відваги, але також молитва покірливості. Це велика молитва», – наголошує Папа Франциск.

З упованням на Матір

Звісно, що не могло забракнути згадки про молитву до Пресвятої Богородиці. «Також і я маю велике уповання на Пресвяту Богородицю, завжди молюся Розарій», – пише Святіший Отець, переповідаючи легенду, згідно з якою Марія рятує всіх, хто до Неї молиться, навіть злодіїв, так що після смерті відчиняє для них вікно, щоб провести до раю. «Богородиця – це Та, Яка дає тобі змогу ввійти через вікно: мені подобається ця думка. Майже контрабандним шляхом. Як у Кані. Господь не зміг сказати Їй “ні”», – додає Папа.

Підтримка спільноти

Врешті, Святіший Отець зазначає, що саме з огляду на цю велике уповання він наприкінці кожної промови завжди просить молитися за нього. «В цьому служінні Церкві я потребую підтримки спільноти. Якщо Церква тебе не підтримуватиме молитвою, тобі кінець. Спільнота повинна підтримувати свого єпископа, а єпископ повинен молитися за спільноту», – наголошує він.

Не забувати й про Святого Духа

Підсумовуючи, Папа звернув увагу на те, що «молитва відчиняє серце для Господа, і коли входить Святий Дух, Він перемінює життя зсередини». За його словами, ми молимося до Ісуса, до Отця, до Богородиці, але «не часто розмовляємо на молитві зі Святим Духом». «Натомість, це саме Святий Дух перемінює наше серце, входить у наше серце й змінює його», – наголошує Святіший Отець.