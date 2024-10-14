Папа про францисканську кустодію у Святій Землі: місія миру й діалогу

Папа Франциск написав передмову до книги-інтерв’ю настоятеля францисканців у Святій Землі, відзначаючи важливість завдань, які Орден Братів Менших здійснює в цьому регіоні під проводом о. Франческо Паттона.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Кустодія Святої Землі – таку назву має провінція францисканців, яка згуртовує спільноти в Ізраїлі, Палестині, Йорданії, Сирії, Лівані, Єгипті, на Кіпрі та на грецькому острові Родосі. «Кустодія» походить від латинського «custodio», що означає берегти, захищати, оберігати. І саме таке завдання мають францисканці в цій частині світу: опікуватися санктуаріями, які пов’язані з земним життям Ісуса. Від 2016 року кустодію очолює італієць о. Франческо Паттон. Цими днями побачила світ книга-інтерв’ю «Немов паломництво. Мої дні у Святій Землі», яку францисканець написав разом з журналістом ватиканського часопису «L’Osservatore Romano» Роберто Четерою. Передмову ж написав Папа Франциск, який розпочинає свої роздуми з того, що «берегти – це перше завдання, яке Господь доручив щойно створеній людині».

Лабораторія можливого майбутнього

Святіший Отець пише, що завдання настоятеля Кустодії Святої Землі не є простими, адже йдеться не тільки про опіку над святинями, які відвідують численні паломники, але й про те, щоби координувати діяльність співбратів у восьми країнах, які в свою чергу походять з усього світу, даючи «головну особливість» цієї провінції, тобто, «її міжнародність». «Це дорогоцінне благо, мікросвіт, що представляє католицькість Церкви, але вимагає постійних зусиль, спрямованих на гармонізацію різних культур і традицій», – зазначає Наступник святого Петра, додаючи, що ця міжнародність може також стати «лабораторією того, чим у майбутньому будуть західні Церкви внаслідок великих міграційних переміщень».

Величезна душпастирська та суспільна праця

Папа також нагадує, що йдеться не тільки про дбання про санктуарії, але й про величезну душпастирську працю, адже францисканці провадять найбільші парафії Єрусалимського патріархату, як також «16 шкіл, дуже важливих для формування культури миру й зустрічі між різними етносами та релігіями». Це також «екуменічний та міжрелігійний діалог, який у Святій Землі виходить за межі богословських суперечок і входить радше у повсякденне життя багатьох людей», а тому «вимагає надзвичайної відкритості, прийняття та чутливості». Згадує Святіший Отець і про гарантування дотримання режиму «Status Quo», що уможливлює впорядкований доступ різних конфесій до головних святинь, і про збройний конфлікт, який триває вже 76 років.

«Словом, на плечах францисканських ченців та їхнього кустода лежить велика праця і відповідальність», – стверджує Папа, дякуючи отцеві Франческо за те, що він прийняв це відповідальне доручення, на період якого випало чимало труднощів, між якими пандемія, а тепер – війна. За словами Наступника святого Петра, він виконував ці завдання «з терпеливістю, смиренністю і вмінням вислухати, але також з рішучістю і твердістю, коли цього вимагали драматичні події на тій землі», зумівши «зберегти курс довіреного йому човна та помножити зусилля близькості з народами, яких уразили ці трагедії».