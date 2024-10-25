Папа до пасіоністів: звіщайте Христа серед болю цього світу

Зустрічаючись із учасниками Генеральної капітули Згромадження Страстей Ісуса Христа, Святіший Отець наголосив на важливості пізнання Божої любові, яка виявилася на хресті.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 25 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції членів Згромадження Страстей Ісуса Христа, відомих як пасіоністи. У цих днях богопосвячені особи зібралися на свою 48-му Генеральну капітулу роздумуючи, зокрема, над запрошенням Ісуса: «Просіть Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива» (Лк. 10,2). У своєму слові Святіший Отець зазначив, що для звіщення Євангелія потрібно бути постійно вкоріненими в молитві та Божому слові.

Необхідність проповіді Євангелія

На початку Папа зазначив, що місія, яка має на меті охопити якомога більше людей, є не лише бажаною, але й необхідною, «адже світло Євангелія вкрай потрібне всім, без винятку», оскільки Господь бажає, щоб усі люди спаслися та дійшли до пізнання істини (1 Тим. 2,4). «Тому необхідно виходити на вулиці, площі та провулки світу, щоб не стати заскорузлим і запліснявілим, а також як доказ своєї радісної та плідної віри, – сказав він. – Однак такий вихід може бути ефективним лише тоді, коли він випливає з повноти любові до Бога і людства, прожитої в контемплятивному житті, у братерських спільнотних стосунках і взаємній підтримці».

Надати сенс людському болю

Наступник апостола Петра пригадав про приклад святого Павла від Хреста, засновника Згромадження, найоригінальнішим осяянням якого було те, що смерть Ісуса на хресті є найвищим проявом Божої любові. «Євангелізація, заснована на доброму самосвідченні, керигмі та проповіді, звіщає любов Бога, який віддає себе в Сині заради спасіння людини», – зазначив Папа. За його словами, духовний досвід святого Павла від Хреста у прожитті цього таїнства зробив його одним з найвідоміших містиків свого часу. «Водночас вашого Засновника мучило усвідомлення того, що людство не до кінця усвідомлює цю любов. “Божу любов не пізнали, її не цінують”, – наголошував він. З цього внутрішнього досвіду виникає рішення зібрати товаришів, які були занурені в споглядання цієї любові й готові її звіщати», – пригадав Святіший Отець.

На його думку, в стражданнях наших днів існує потреба звіщати Христа розп’ятого і воскреслого. «Ми пізнаємо Його безмежність і спустошення в бідності, у війнах, у стогонах творіння, у викривленій динаміці, яка породжує поділи між людьми і відкидання мов непотребу слабших. Нехай буде зроблено все можливе, щоб біль наших братів і сестер не залишився даремним і не перетворився на марнування людяності та у відчай, – закликав Папа. – У вихорі цього болю Христос пройшов через страждання і був розп'ятий, проживаючи в любові кожну рану і надаючи сенс болеві, що приноситься в жертву з любові».

Надія не засоромить

Святіший Отець відзначив важливість наступного – Ювілейного – року в Католицькій Церкві, серед головних тем якого є надія. За його словами, ця чеснота є однією з харизм пасіоністів, адже богослоською причиною надії є смерть і воскресіння Христа. «Кров і вода, що витікають з Його серця, говорять про те, що після смерті життя продовжується, любов виливається на людство в дарі Святого Духа, сповіщаючи про себе силою, яку ніхто не може знищити. Якщо ніщо не може придушити в людині здатність любити, то нічого не втрачено, все набуває сенсу і цінності, все спасається. На цій впевненості віри ґрунтується надія», – зазначив Папа.

На завершення Святіший Отець звернув увагу на приклад Богородиці, яка віддала себе на служіння ближньому, та побажав Божого благословення для Згромадження у їхній місії.