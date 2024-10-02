Папа: особисте і вірогідне свідчення – ось що важливе для передавання віри

Приймаючи учасників екуменічного паломництва з Німеччини, Папа Франциск подякував за внесок у вірогідність християнського звіщення, яким є дбання про єдність Христових учнів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Наново відкривати для людей нашого часу скарб паломництва. Таку мету поставили перед собою вірні німецької дієцезії Дрездена-Майсена та Німецької Лютеранської Церкви Саксонії, які організували спільне паломництво і яких у середу, 2 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції. Зустрічаючись з ними в кабінеті при залі Павла VI, він зазначив, що паломництво є символом життєвого шляху, нагадуючи про його «велику мету», якою є сам Бог.

Ділитися сенсом і радістю

Єпископ Риму зазначив, що все багатство нашої віри – це дар від Бога, який ми отримали не лише для себе, «але завжди для інших», включно з тими, хто здається далеким від віри. «Мені здається, що в житті багатьох людей сьогодні бракує сенсу, надії та радості, яких не може дати світ. Тому я закликаю вас ділитися сенсом, надією і радістю віри з усіма, з довірою та покорою», – сказав Святіший Отець, звертаючи увагу на те, що тим, що вартує під час передання віри, є «особисте та вірогідне свідчення». А критерієм цієї вірогідності Господь називає єдність учнів, коли на Тайній вечері каже: «Щоб усі були одно, щоб світ увірував». «Від імені Церкви я дякую вам за те, що ви серйозно поставилися до цієї екуменічної місії Ісуса і намагаєтеся реалізувати її в цьому спільному паломництві і, що не менш важливо, в повсякденному житті», – додав він.

Мистецтво допомагає висловити невимовне

Папа також подякував за «особливе свідчення» Дрезденського хлопчачого хору, який на початку зустрічі виконав деякі твори. «Мистецтво загалом, а музика зокрема, – це мова, яка зрозуміла всім і здатна викликати запитання, надихати і підносити людей», – сказав він, зауваживши, що «деякі речі важко висловити словами», й це особливо стосується «таємниці Бога, яка значно перевищує наші думки та поняття», і саме тому маємо в церквах багатий символізм, «який конкретизує та робить відчутним невимовне».

З Божою допомогою отримуємо неймовірні результати

Однією з причин спільної прощі є відзначення 35-річчя подій у Дрездені, які були одним із елементів, що привели до возз’єднання Німеччини. Під час заворушень представники християнських Церков зуміли домовитися з поліцією про незастосування насильства. В цьому контексті Папа заохотив паломників і надалі «трудитися разом і свідчити надію», яку вони носять у собі. Він нагадав про символи солі, малого зерна, тощо, яких є багато в Біблії і які говорять про те, що щось, що здається незначним, з Божою допомогою може вирости в щось «набагато більше і прекрасніше, ніж ми, люди, можемо здійснити самі своїми силами». «У жовтні 1989 року ви мали уявлення про це, коли деякі протестантські та католицькі християни в Дрездені зуміли вступити в переговори з поліцією. Це було схоже на диво, що не пролунало жодного пострілу, і що в інших містах також відкрився мирний шлях, який ніхто не вважав можливим, і який врешті-решт привів до “чуда” німецької єдності», – сказав Святіший Отець.