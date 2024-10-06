Папа оголосив імена нових кардиналів, серед них – єпископ УГКЦ в Австралії

Після проказування молитви «Ангел Господній» в першу неділю жовтня Папа Франциск оголосив про проведення консисторії з нагоди введення в сан нових кардиналів. У переліку – Єпарх Мельбурнський УГКЦ владика Микола Бичок.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«А тепер я радий повідомити, що 8 грудня я проведу консисторію з нагоди призначення нових кардиналів. Їхнє походження виражає вселенськість Церкви, яка не перестає звіщати милосердну Божу любов до всіх людей на землі. Включення нових кардиналів до складу Римської дієцезії також виявляє нерозривний зв'язок між Петровою Столицею та місцевими Церквами, розкиданими по всьому світу.», – сказав Папа Франциск, перед тим, як завершити свою недільну зустріч з паломниками, які 6 жовтня 2024 року зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній».

Далі Святіший Отець оголосив 21 імʼя нових кардиналів:

1. Преосвященний Анджело Ачербі, Апостольський нунцій;

2. Преосвященний Карлос Ґуставо Кастільйо Маттасольйо, Архиєпископ Ліми (Перу);

3. Преосвященний Вісенте Бокаліч Іґліч, C.M., Архиєпископ Сантьяґо-дель-Естеро, Примас Аргентини;

4. Преосвященний Луїс Жерардо Кабрера Еррера, O.F.M., Архиєпископ Ґуаякіля (Еквадор);

5. Преосвященний Фернандо Наталіо Чомалі Ґаріб, Архиєпископ Сантьяго-де-Чилі (Чилі);

6. Преосвященний Тарсикій Ісао Кікучі, SVD, Архиєпископ Токіо (Японія);

7. Преосвященний Пабло Вірхіліо Сьонґко Давід, Єпископ Калоокана (Філіппіни);

8. Преосвященний Ладіслав Немет, S.V.D., Архиєпископ Белградсько-Смедеревський, (Сербія);

9. Преосвященний Жайме Шпенґлер, OFM, Архиєпископ Порто-Алеґрі (Бразилія);

10. Преосвященний Іньясе Бессі Доґбо, Архиєпископ Абіджана (Кот-д'Івуар);

11. Преосвященний Жан-Поль Веско, O.P., Архиєпископ Алжира (Алжир);

12. Преосвященний Паскаліс Бруно Сюкур, O.F.M., Єпископ Боґора (Індонезія);

13. Преосвященний Домінік Жозеф Матьє, O.F.M. conv., Архиєпископ Тегерансько-Ісфаганський (Іран);

14. Преосвященний Роберто Реполе, Архиєпископ Турина (Італія);

15. Преосвященний Балдассаре Рейна, Єпископ-помічник Римський, колишній віцеґерент, а відтепер - Генеральний вікарій для Римської дієцезії;

16. Преосвященний Френсіс Лео, Архиєпископ Торонто (Канада);

17. Преосвященний Роландас Макріцкас, Архипресвітер-коад'ютор Папської базиліки Santa Maria Maggiore;

18. Преосвященний Микола Бичок, ЗНІ, Єпарх Мельбурнської Єпархії Петра і Павла УГКЦ в Австралії;

19. Преподобний о. Тімоті Пітер Джозеф Редкліф, O.P., богослов;

20. Преподобний о. Фабіо Баджо, C.S., Заступник Секратаря для відділу у справах мігрантів Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові;

21. Монсеньйор Джордж Джейкоб Коовакад, службовець Державного Секретаріату, Відповідальний за організацію Папських подорожей.

«Молімося за нових кардиналів, щоб, утверджуючи свою відданість Христові, милосердному і вірному Первосвященикові, вони допомагали мені в моєму служінні як Єпископа Риму для добра всього святого Божого люду», – попросив Святіший Отець.

Кардинал з Тернополя

Владика Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі. В липні 1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, здійснюючи чернече та богословське формування в Україні та Польщі, здобувши ліценціят з душпастирського богослов’я. Склавши 17 серпня 2003 року довічні обіти, 3 травня 2005 року отримав ієрейські свячення. Як священник здійснював різні душпастирські служіння, був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську, провінційним економом. Від 2015 року служив на парафії святого Івана Христителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ. 15 січня 2020 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив його новим Єпархом Єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Єпископська хіротонія відбулася 7 червня 2020 року в архикатедральному соборі святого Юрія у Львові. Головним святителем був Блаженніший Святослав, а співсвятителями – владика Ігор Возьняк, Архиєпископ і митрополит Львівський, та владика Петро Лоза, Єпископ-помічник Сокальсько-Жовківський. Варто зауважити, що владика Микола Бичок, якому виповнилося 44 роки, стане наймолодшим кардиналом.