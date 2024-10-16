Папа на день продовольства: зранений несправедливістю світ потребує негайних дій

У своєму посланні з нагоди 44-го Всесвітнього дня продовольства Папа Франциск закликає покласти в основу програм розвитку принципи субсидіарності та солідарності, ставлячи на перше місце потреби робітників, фермерів, бідних і голодуючих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Щоб по-справжньому розглядати і вирішувати продовольчі проблеми сучасного людства, яке, поранене «численними проявами несправедливості», терміново потребує «ефективних заходів для покращення життя», необхідно «взяти за основу наших програм і проектів розвитку принципи субсидіарності та солідарності». Такі заклики знаходимо у посланні Папи Франциска з нагоди Всесвітнього дня продовольства, що відзначається 16 жовтня, яке він надіслав на імʼя Генерального директора Сільськогосподарської та продовольчої організації ООН (FAO) Цюя Дуньюя.

Рахуватися з основою продовольчого ланцюга

Роздумуючи над цьогорічною темою, яка звучить: «Право на харчування для кращого життя і майбутнього», Святіший Отець підкреслює, що йдеться про пріоритетну річ, яка «задовольняє одну з фундаментальних потреб» людини. Зважаючи на те, що FAO з метою поширення права на їжу заохочує належно розглядати «перетворення продовольчих систем, які рахуватимуться з множинністю та розмаїттям поживних, доступних, здорових і сталих харчових продуктів», Глава Католицької Церкви наголошує на тому, щоб не забувати про «соціальний та культурний вимір акту харчування».

«У зв'язку з цим особи, які приймають політичні та економічні рішення на міжнародному рівні, повинні прислухатися до вимог тих, хто знаходиться в основі харчового ланцюга, зокрема дрібних фермерів та проміжних соціальних груп, таких як домогосподарства, які безпосередньо беруть участь у забезпеченні людей їжею», – пише Папа, наголошуючи на тому, що вирішення продовольчої проблеми вимагає взяти за основу програм і проектів розвитку принципи субсидіарності та солідарності.

Під проводом справедливості

Святіший Отець підкреслює, що «поранене багатьма формами несправедливості» людство негайно потребує «ефективних заходів, що приведуть до кращого життя». Для цього потрібно «діяти разом, натхнені духом братерства», пам’ятаючи, що «ця планета, яку нам подарував Бог, повинна бути садом, відкритим для мирного співіснування». В цьому може допомогти «парадигма цілісної екології», яка спонукає «брати до уваги потреби кожної людини та всіх людей», захищають гідність людини в поєднанні з піклуванням про створіння. «Тільки якщо ми візьмемо за орієнтир у наших діях ідеал справедливості, ми зможемо задовольнити потреби людей», – наголошує Папа, додаючи, що для цього потрібно, аби «становище іншого зворушувало нас», і щоб «солідарність перетворилася у принцип наших рішень».

«На цьому шляху, повному перешкод і труднощів, але водночас захоплюючому і сповненому викликів, міжнародна спільнота може розраховувати на підтримку Святого Престолу і Католицької Церкви, які не перестають робити свій наполегливий внесок у те, щоб кожен міг мати їжу в достатній кількості і належної якості для себе і своїх сімей, щоб кожна людина могла вести гідне життя і щоб болісне лихо злиднів і голоду в світі було остаточно подолано», – читаємо в посланні.