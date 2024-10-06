Папа мадридській молоді: будьте креативними та міцно вкоріненими

У відеозверненні до учасників молодіжної зустрічі в іспанській столиці Папа Франциск закликав юнаків і дівчат бути активними і галасливими, а також плекати діалог з усіма, особливо з людьми похилого віку, що є мудрістю народу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Не забувайте, що молода людина, яка не пробуджує рух, яка стоїть на місці, постарілася і померла», – наголосив Ппа Франциск, звертаючись із відеопосланням до юнаків і дівчат, які ввечері, 5 жовтня 2024 р., зібралися в Мадриді на зустріч «Madrid Live Meeting 2024», подію, яка була організована в рамках підготовки до Ювілею і натхненна гаслом «Радісні в надії».

Папа зазначив, що хотів би бути поруч і супроводити їх у їхній праці. Спонукаючи молодь бути рухливими, він зауважив: «Іноді я кажу одну рік, яка подекуди не всім подобається: здіймайте галас. Але йдеться про той конструктивний шум, який народжується з ідеалів», – уточнив Святіший Отець, заохочуючи також до діалогу, до діалогу з усіма, а особливо – з похилими віком, «бо вони – мудрість народу». «Слухайте їх і нехай вони слухають вас. Не обривайте коріння народу. Дерево, у якого підрізають коріння, не має соку. Тримайтеся за коріння, але креативно. Молода людина, яка не є креативною, не має життя», – додав він.

Заохочуючи юнаків і дівчат постійно прямувати вперед, Папа побажав їм відваги та ніколи не втрачати радості. «Нехай же Господь наповнить вас радістю! Не втрачайте почуття гумору. Нехай же Господь наповнить вас почуттям гумору та благодаттю!» – сказав Святіший Отець, просячи не забувати молитися за нього.