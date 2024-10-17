Папа: справжній людський розвиток неможливий без внеску уразливих

На завданні сприяти тому, щоб усі люди, зокрема, особи з інвалідністю, мали можливість обрати свій шлях і робити внесок у загальне благо, звільняючи їх з кайданів упередження, наголосив Папа Франциск, приймаючи міністрів та учасників зустрічі G7, присвячену інклюзії людей з інвалідністю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Конкретним знаком бажання будувати справедливіший, інклюзивніший світ» Папа Франциск назвав цьогорічну, першу в історії згуртування, зустріч міністрів так званої «Великої сімки», присвячену темі інвалідності, яка 14-16 жовтня 2024 року відбувалася в Ассізі та Перуджі, центральна Італія. Приймаючи учасників зустрічі в четвер, 17 жовтня 2024 р., на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець подякував за зусилля, спрямовані на підтримку гідності й прав людей з інвалідністю.

Коментуючи «Хартію Сольфаньяно», що отримала назву від назви замку поблизу Перуджі, в якому відбулося її підписання, і яка є плодом обговорення таких «фундаментальних тем, як інклюзія, доступність, автономність і цінування кожної особи», Наступник святого Петра зауважив, що ці теми перетинаються із «баченням Церкви щодо гідності людини». «Адже кожна людина є невід'ємною частиною вселенської родини, і ніхто не повинен бути жертвою культури відкинення мов непотребу, ніхто. Ця культура породжує упередження і завдає шкоди суспільству», – наголосив він.

Пріоритет для всіх держав

Далі Папа підкреслив, що інклюзія осіб з інвалідністю повинна бути визнана пріоритетною в усіх країнах, у той час як у деяких досі бракує визнання однакової гідності цих людей. «Зробити світ інклюзивним означає не лише адаптувати структури, але й змінити мислення, щоб люди з інвалідністю сприймалися як повноправні учасники суспільного життя. Не існує справжнього людського розвитку без внеску найбільш вразливих верств населення», – сказав він, вказуючи на велику мету «загальної доступності», щоб «будь-які фізичні, соціальні, культурні та релігійні бар’єри були усунені, даючи змогу кожному розвинути свої таланти та робити внесок у загальне благо».

Допомогти обрати свій шлях

Святіший Отець також відзначив те, що гарантування належних послуг людям з інвалідністю є не просто питанням допомоги, «а питання справедливості та пошани до їхньої гідності». Всі країни, за його словами, мають обов’язок забезпечувати умови для того, «щоб кожна особа могла цілісно розвиватися». «Тому важливо працювати разом, щоб дати можливість людям з інвалідністю обирати власний життєвий шлях, звільнивши їх від кайданів упереджень. Пам'ятаймо, що людина ніколи не повинна бути засобом, а завжди метою! Це означає, наприклад, максимально використовувати здібності кожної людини, пропонуючи можливості для гідної праці», – сказав Папа, називаючи «серйозною формою дискримінації» позбавлення можливості працювати, оскільки «праця – це гідність». І це стосується також участі в спортивному чи культурному житті.

Кожному гарантувати захист і допомогу

За словами Наступника святого Петра, «потужними засобами включення та участі» можуть стати новітні технології, якщо їх зробити доступними для всіх. «Технології повинні використовуватися мудро, щоб вони не створювали нових форм нерівності, а натомість ставали засобом їх подолання», – сказав він, додаючи, що тема інклюзії також охоплює сферу піклування про спільний дім, адже саме осіб з інвалідністю особливим чином торкаються надзвичайні стани, повʼязані з кліматичною кризою чи з конфліктами. «Наш обов'язок – зробити так, щоб люди з інвалідністю не залишилися позаду в таких ситуаціях, щоб вони були захищені, щоб про них належним чином піклувалися. Ми повинні побудувати систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, яка враховує їхні особливі потреби і гарантує, що ніхто не залишиться поза захистом і порятунком», – наголосив Папа, назвавши цю працю міністрів «знаком надії для світу, який надто часто забуває про людей з інвалідністю та, на жаль, усуває їх ще перед народженням».