Папа: плекати у спорті цінності постійності, дружби, солідарності

Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані спортсменів та членів Австрійської лижної асоціації, заохочуючи робити внесок у будування більш братерського світу.

Vatican News

Постійність, щирість, дружба й солідарність – це цінності, притаманні спортові, розвивати які Папа Франциск закликав спортсменів і членів Австрійської лижної асоціації, яких він прийняв на аудієнції в четвер, 10 жовтня 2024 р., у контексті приготування до чемпіонату світу 2025 року. Їх супроводжував також Архиєпископ Зальцбурга Франц Лакнер.

«Ваша батьківщина, багата на величні гори, надає чудові можливості для занять гірськими видами спорту», – сказав Святіший Отець, заохочуючи «завжди плекати у своїй діяльності питомі цінності спорту», якими він назвав «постійність, щирість, дружбу, солідарність». «Таким чином ви робите свій внесок у більш братерський світ, – адже спорт творить братерство, – щоб співати серед чудес природи вашої країни гімн хвали Творцеві», – мовив Папа, побажавши, щоб ангели-хранителі берегли їх від усіх небезпек.