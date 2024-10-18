Папа Франциск: богослов’я – ремесло, яке звіщає Божу любов

Промовляючи за посередництвом відеопослання до учасників інавгурації навчального року Папського факультету богослов’я Сицилії, Святіший Отець підкреслив важливість свідчення своєї віри й заохотив творити лабораторію екуменічного богослов’я.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

З нагоди початку навчального року Папського богословського факультету Сицилії, Папа Франциск записав відеопослання, у якому відзначив потребу діалогу та врахування контексту, що є необхідним для культивуванні живого богослов’я. Звернення Святішого Отця прозвучало у середу, 16 жовтня 2024 р., під час інавгураційного заходу.

Розповісти про любов Христа

На початку Папа окреслив ідентичність теологічного факультету, який покликаний взяти на себе ініціативу щодо «вирішення тих викликів, які Середземномор'я ставить перед богослов'ям». Йдеться про навчання ремесла богослов’я як плетіння євангельських мереж спасіння, які «засновані з ниток благодаті і переплетені з Божим милосердям», що є шляхом, яким богослов'я може стати любов’ю. За його словами, ця праця намагається розповісти про любов Христа-Учителя, здатну пробудити зчудування зустрічі та дружби.

«Браття і сестри, сіті плетуть і лагодять, сидячи на землі, часто стоячи на колінах. Не забуваймо, що це найкраща позиція для того, щоб любити Господа: навколішки. Це означає перейняти стиль омивання ніг, і стиль доброго самарянина, який нахиляється перед ранами нещасного, що потрапив у руки розбійників», – наголосив Святіший Отець, додаючи також про потребу ніжності.

Євангелія, яке долає нерівності

Папа зазначив, що богослов'я вимагає і включає в себе свідчення аж до жертви життя, дару себе через мучеництво. Він пригадав кількох свідків віри та мучеників з Сицилії, вказуючи, що звіщення Євангелія проходить через зобов’язання «сприяти справедливості, подоланню нерівності та захисту невинних жертв, щоб завжди сяяло Євангеліє життя, а зло відкидалося у всіх його формах».

Святіший Отець зауважив, що Сицилія є островом, де різні культури, історії та обличчя зустрічаються в гармонії, зобов'язуючи богослов'я розвивати діалог з Церквами-сестрами Сходу, які також межують і з Середземномор’ям. «Шлях екуменічного та міжрелігійного діалогу, яким би складним він не був, є тим, який слід пропонувати та підтримувати через досвід зустрічі, досвід конфронтації та співпраці у спільному слуханні Святого Духа, – сказав він. – Це спадщина багатьох мучеників діалогу в Середземномор'ї». Таким чином, Папський богословський факультет має місію ставати лабораторією богослов'я екуменічного діалогу та богослов'я релігій, що веде до богослов'я міжрелігійного діалогу.

Діалогічний вимір богослов’я

Інша особливість навчальної інституції Сицилії, на яку вказав Святіший Отець, є зв’язок богослов’я та літератури, розпізнаючи «те чуття віри, яке належить до досвіду народу». «Середземномор'я потребує живого богослов'я, яке б повною мірою культивувало свій контекстуальний вимір, стаючи закликом до всіх. Культивувати це богослов'я, яке примирилося з історією, так само, як Бог у плоті Сина пішов на компроміс з нашими сльозами і надіями», – закликав Папа Франциск.