Папа: без любові не можна виховувати

Звертаючись до учасників Національного конгресу Освітньо-виховного Руху Католицької Акції, Святіший Отець відзначив їхню діяльність у непростій ділянці церковно-суспільної місії, закликавши їх бути вихователями з великим серцем.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 31 жовтня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані учасників 11-го Національного конгресу Освітньо-виховного Руху Католицької Акції.

Творити простір для зростання

«Освітнє служіння, яке визначає ваш Рух, несе в собі сьогодні, можливо, навіть більше, ніж у минулому, виклик працювати на людському та християнському рівні», – сказав Святіший Отець. Він зазначив, що виховувати «означає, перш за все, наново відкривати і цінувати центральне місце людини в контексті стосунків, де гідність людського життя знаходить достатній простір для зростання».

Папа відзначив, що, починаючи з установчих зборів 1990 року, відколи члени цієї асоціації перейняли спадщину Руху католицьких вчителів, вони «присвятили себе цьому завданню творчо, з увагою до знаків часу, завжди відкриті на світло Євангелія». «Ви здійснювали цю освітню діяльність, бажаючи залишатися міцно вкоріненими на місцях, в дусі співпраці з місцевими Церквами та з іншими реаліями католицьких мирян», – підкреслив Єпископ Риму.

Бути педагогами з великим серцем

Наступник святого Петра зауважив, що у часах секуляризації та зміни епохи, «освітня діяльність опинилася перед майже безпрецедентним горизонтом». «Християнська освіта перетинає незвідану територію, позначену антропологічними та культурними змінами, на які ми все ще шукаємо відповіді у світлі Божого слова», – сказав він, додаючи, що «ми, водночас, збираємо позитивний досвід, який нам передають багато родин, шкіл, парафіяльних спільнот та асоціацій». Папа заохотив присутніх, щоб, серед багатьох невідкладних справ, вони намагалися бути «педагогами з великим серцем у “лабіринтах складності”». Він також підкреслив, що вони «покликані розширити свої серця» та «не боятися пропонувати високі ідеали й не знеохочуватися перед обличчям труднощів», яких є багато. Але, щоб «не загубитися в цих “лабіринтах складності”, важливо не залишатися на самоті, а будувати і зміцнювати плідні стосунки з різними учасниками виховного процесу».

Освіта сприяє цілісному людському розвиткові

Святіший Отець наголосив, що «освіта допомагає повернутися до себе, культивувати внутрішність, трансцендентність, духовність, як неминучі елементи для цілісного розвитку людської особистості в усіх її вимірах: духовному, екзистенційному, афективному, культурному, соціальному, політичному».

Час сіяти надію

Пригадуючи присутнім про наближення Ювілею, Папа зазначив, що тепер «час сіяти надію – адже ми всі маємо життєву потребу в надії», залишивши їм настанову, щоб звернути особливу увагу на дітей, підлітків та молодь. Він закликав «дивитися на них з довірою, з емпатією та з поглядом і серцем Ісуса», адже «вони є теперішнім і майбутнім світу та Церкви». Святіший Отець заохотив, щоб «супроводжувати їх, підтримувати, заохочувати і через наше свідчення показувати їм добрий шлях, який веде до того, щоб бути “братами і сестрами”». На завершення, Папа підкреслив, що «через виховні процеси ми висловлюємо нашу любов до іншого, до тих, хто є поруч або довірений нам; і в той же час важливо, щоб виховання, у своїх методах і цілях, ґрунтувалося на любові» адже «без любові не можна виховувати».