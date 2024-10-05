Папа: сімейні підприємства - свідки сміливості та відповідальності

Приймаючи представників Італійської Асоціації сімейних підприємств, Папа Франциск заохотив їх почуватися у Церкві частиною ще більшої сім’ї та учасниками ще більшого проекту, яким є будування Божого царства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Що є спільного у місії Церкви та між діяльності сімейного підприємства? На думку Папи Франциска, цим є вкоріненість у конкретній території, яку Церква збагачує духовно, а підприємство – матеріально. Про це Святіший Отець говорив із делегацією Італійської Асоціації сімейних підприємств, яку прийняв на аудієнції в суботу, 5 жовтня 2024 року.

Сміливість і відповідальність

Промовляючи до підприємців, Папа нагадав, що Церква – це Божа родина, а тому вона «з прихильністю дивиться на все те, що є родинним». У цьому випадку, за його словами, йдеться про «делікатну рівновагу між сім’єю та роботою, що виражається у підприємницькій сміливості та відповідальності». І таке поєднання сміливості й відповідальності він назвав добрим і конструктивним. «Дії, що випливають із серця, є сміливими, вони не замикаються в собі, а вміють дивитися далеко вперед; відповідальність, у свою чергу, є секретом економіки – слова, що означає “керування домом”, а отже, є вираженням піклування. Піклування про своє підприємство, піклування про сім'ю, піклування про наш спільний дім, піклування про майбутні покоління», – сказав Святіший Отець.

Місцевий вимір з вселенським поглядом

Далі Наступник святого Петра зауважив, що подібно до місії Церкви, також і діяльність сімейного бізнесу «зазвичай вкорінена на територію», яку підприємці покликані збагачувати «як свідченням родинних уз», так і «серйозністю професійних зусиль».

«Нехай же дар віри дедалі більше скеровує вашу присутність у місцевих реаліях та посилює вашу участь у долях людства. Не забувайте, що все пов'язане між собою, ніщо не є ізольованим. І навіть якщо братерство між людьми і народами дуже зранене, а спільний дім несе на собі сліди несправедливої людської жадібності, все є пов’язаним. Також і погані речі мають звʼязок з нами. Бажаю вам жити в місцевому вимірі з універсальним серцем! А коли ви працюєте в різних куточках світу і для різних частин світу, поширюйте цінність того, що означає бути “сім'єю”», – закликав Святіший Отець, заохочуючи гостей «почуватися у Церкві частиною ще більшої сім’ї і ще більшого підприємства», ким є «служіння Божому царству та його справедливості».

«Ось чому я заохочую вас розширити серце і погляд, розвивати вдома і на підприємстві слухання між різними поколіннями, бо взаємне слухання між різними підприємствами є важливим. Заохочую вас вірити в покликання ваших дітей – яким би воно не було – і відчиняти двері і вікна для тих, хто може пройти частину цього шляху разом з вами», – закликав Папа, нагадавши про притчу про таланти і про те, що не можна допустити, що було «закопаним» щось з того, що було нам довірене.