Папа: бути близькими з тими, хто переживає різні форми бідності

Промовляючи на Асамблеї Римської дієцезії, Святіший Отець подякував присутнім за допомогу бідним, закликаючи їх до звіщення потребуючим радісної вістки та лагодження розривів у соціальній тканині міста Рим.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу ввечері, 25 жовтня 2024 р., Папа Франциск очолив Асамблею Римської дієцезії, яка зібрала духовенство, богопосвячених осіб та вірних дієцезії, а також представників влади та інших християнських конфесій Риму. Подія, яка відбулася у Латеранській базиліці святого Івана в Римі, включала слова привітання Генерального вікарія для Римської дієцезії та новопризначеного архипресвітера базиліки архиєпископа Балдассаре Рейни, спільну молитву та представлення результатів праці у сфері долання наслідків нерівності й бідності у Римі. У своєму слові Святіший Отець згадав про 50-річчя «Конференції про лиха Риму», яка була можливістю замислитися над обов’язками християн перед обличчями соціальних недуг міста, сколихуючи громадянське, політичне та християнське сумління багатьох людей.

Жести, які виявляють Божу любов до людини

Папа зазначив, що після слухання свідчення та ознайомлення з підсумками результатів праці у подоланні соціальних проблем, в Римі досі існує багато нерівності, що впливає на багатьох мешканців міста. «Це завдає нам болю, але водночас допомагає усвідомити, як далеко нам ще треба йти. Знаючи, що є люди, які живуть на вулицях, молодь, яка не може знайти роботу чи житло, хворі та літні люди, які не мають доступу до догляду, молодь, яка занурюється в наркоманію та багато інших “сучасних” залежностей, чи люди, які страждають від душевних страждань, які живуть у стані покинення чи розпачу, – розповів Святіший Отець. – І це не може бути просто статистикою, це обличчя, це історії наших братів і сестер, які зворушують нас і ставлять перед нами питання: що ми можемо зробити?».

Відтак Наступник апостола Петра поділився кількома пропозиціями, які спонукають Церкву до дій. Насамперед – нести радісну звістку бідним. «Бідні завжди будуть з нами. Бідні є тілом Христа і, як таїнство, роблять Його видимим для наших очей», – зауважив Папа. За його словами, Ісус не пропонує нам магічного рішення для подолання бідності, але просить нести їм «радісну звістку» – це насамперед сказати їм, що вони люблені Господом, що в Божих очах вони дорогоцінні, а їхня гідність, часто потоптана світом, є священною перед Богом. «Але часто ми, християни, говоримо це на словах, а потім не чинимо жестів, які роблять це правдоподібним, – зауважив Єпископ Риму. – Прошу вас: бідний не може бути числом, він не може бути проблемою або, що ще гірше, відкинутим. Він наш брат, він плоть від нашої плоті».

Святіший Отець висловив переконання, що Церква покликана прийняти стиль, який ставить у центрі тих, хто позначений різними формами бідності: «убогих, які не мають їжі й надії, спраглих справедливості, спраглих майбутнього, тих, хто потребує справжніх уз, щоб зустріти життя». Він закликав бути присутніми з бідними, ставши для них знаком Божої ніжності. «Бог присутній у трьох наставленнях: близькості, співчутті та ніжності. І християнин, який не є близьким, не є співчутливим і не є ніжним, не є християнином», – сказав Папа.

Спільні зусилля на шляху до рівності

Наступним кроком, за словами Святішого Отця, є зшивання розривів, які утворилися внаслідок нерівності, яка щодня болюче розриває соціальну тканину. «Як ми можемо миритися з тим, що є тисячі порожніх приміщень і тисячі людей, які сплять на тротуарах? – запитав він. – З тим, що невелика кількість багатих має доступ до всього необхідного лікування, а бідний, коли хворіє, не має можливостей для гідного лікування? Місто, яке безпорадно спостерігає за цими протиріччями, – це місто, розірване на частини, як і вся наша планета. Тому необхідно залатати цей розрив, взявши на себе зобов'язання будувати альянси, які ставлять у центр людську особу, її гідність».

За словами Папи, у цьому завданні необхідна спільна праця, яка включає зростання в діалозі з усіма, навіть з тими, хто думає інакше. «Подолання розриву вимагає терпеливості діалогу без упереджень, палкого обговорення ідей, проектів і пропозицій, спрямованих на оновлення тканини міста», – сказав він. У цьому контексті Святіший Отець виокремив вірус байдужості, який лікується особистим залученням. Крім того, він заохотив до цінування соціальної думки Церкви. «Важливо формувати сумління в соціальній доктрині Церкви, щоб Євангеліє перекладалося на різні ситуації сьогодення і чинило нас свідками справедливості, миру і братерства», – поділився Наступник апостола Петра.

Надія, яка завжди працьовита

Завершальним кроком є сіяти надію, яка є леймотивом Ювілейного року 2025. «Я звертаюся до всіх вас із рішучим закликом творити конкретні діла надії. Безліч соціальних проблем, розглянутих і представлених цього вечора, можуть знеохотити нас настільки, що ми скажемо, що нічого не можемо зробити. Християнська надія, однак, завжди працьовита, бо її оживляє впевненість у тому, що саме Господь керує історією і що в Ньому ми можемо будувати те, що по-людськи здається неможливим», – підкреслив Папа.

За його словами, якщо сьогодні, наприклад, існує потужний поштовх до волонтерства, то це тому, що хтось повірив у це і почав з маленьких кроків. «Сьогодні ми повинні ініціювати нові процеси, нові процеси надії: мріяти про надію і будувати надію через наше зобов'язання, яке є зобов'язанням відповідальності та солідарності!» – наголосив Святіший Отець.