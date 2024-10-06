Папа: О Маріє, заступися за наш світ, щоб він оберігав життя та відкинув війну

У неділю, 6 жовтня 2024 р., Папа Франциск очолив у Папській базиліці Пресвятої Марії молитву Розарію за мир у світі. До молитовної ініціативи приєдналися також учасники асамблеї Синоду єпископів, що триває у Ватикані, між якими – Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, та єпископи УГКЦ та РКЦ в Україні. Після проказування молитви на вервиці Єпископ Риму підніс наступну молитву перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Спасіння римського люду:

О Маріє, наша Мати, ми знову стоїмо перед Тобою. Ти знаєш, які болі та труднощі обтяжують наші серця в цю годину. Ми підносимо до Тебе наші очі, занурюємось у Твій погляд і ввіряємося Твоєму серцю.

Також і для Тебе, о Мати, життя приготувало важкі випробування і людські страхи, але Ти була сміливою і відважною: Ти все довірила Богові, відповідала Йому з любов'ю, принесла Себе в жертву, не щадячи нічого. Як безстрашна Жінка Милосердної любові, Ти поспішила на допомогу Єлизаветі, з готовністю зрозуміла потребу молодят на весіллі в Кані, з стійкістю духу осяяла пасхальною надією ніч болю на Голготі. Врешті, з ніжністю Матері Ти вселяла відвагу наляканим учням у Горниці Тайної Вечері і разом з ними прийняла дар Святого Духа.

Тепер же благаємо Тебе: прийми наше голосіння! Ми потребуємо Твого люблячого погляду, який заохочує нас уповати на Твого Сина Ісуса. Ти, що готова прийняти наші печалі, прийди нам на допомогу в ці часи, пригноблені несправедливістю і спустошені війнами, утри сльози на стражденних обличчях тих, хто оплакує смерть своїх близьких, своїх дітей, пробуди нас від заціпеніння, що затьмарило наш шлях, і роззброюй наші серця від зброї насильства, щоб негайно сповнилося пророцтво Ісаї: «Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати, і не вчитимуться більше воювати» (Іс 2,4).

О Мати, зверни свій материнський погляд на цей людський рід, який загубив радість миру і втратив відчуття братерства. Заступися за наш світ, що перебуває в небезпеці, щоб він оберігав життя та відкинув війну, піклувався про стражденних, убогих, беззахисних, хворих і скорботних та захищав наш спільний дім.

Благаємо в Тебе, Царице миру, Божого милосердя! Наверни серця тих, хто розпалює ненависть, утихомир гуркіт зброї, що породжує смерть, погаси насильство, що визріває в людському серці, і надихни проекти миру в діяннях тих, хто править державами.

О Маріє, Царице святого Розарію, розв'яжи вузли егоїзму і розвій похмурі хмари зла. Наповни нас своєю лагідністю, підійми нас своєю турботливою рукою і дай нам, дітям Твоїм, материнську ласку, яка дарує нам надію на прихід нового людства, де «…пустиня обернеться в сад, а сад за ліс будуть уважати. Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючім перебувати справедливість. І ділом справедливості мир буде…» (Іс 32,15-17).

О Мати, Salus Populi Romani, молися за нас!