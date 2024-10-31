Папа: молімося за батьків, які втратили дитину

Молитовний намір Папи Франциска на листопад присвячений батькам, які втратили дитину.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Жити довше, ніж власна дитина, не є природним. Біль, завданий її втратою, є особливо сильним», – зазначає Папа Франциск, представляючи молитовний намір на листопад, місяць, який у Церкві особливим чином присвячений молитві за померлих. У цей період року він заохочує членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви), й усіх тих, хто молиться в його намірах, особливим чином памʼятати про батьків, які втратили дитину.

«Що можна сказати батькам, які втратили дитину? Як їх втішити?» – запитує Папа на початку відеоролика, визнаючи, що «для цього не існує слів». «Подумаймо: коли хтось у подружжі втрачає іншого, – зауважує він, – то є вдівцем або вдовою. Дитина, що втрачає батьків, є сиротою. Є слово, щоб про це говорити. Але на позначення батьків, які втратили дитину, такого слова нема. Це настільки великий біль, що не існує навіть слова».

Деякі з таких батьків є одними з головних героїв цьогомісячного відеозвернення Папи, яке об'єднує історії великого болю та надії. Це біль Сирени, яка в лікарні Джемеллі впала в обійми Святішого Отця, оплакуючи свою маленьку Анжеліку, яка щойно померла від генетичної хвороби. Біль Луки та Паоли, батьків Франческо, якого в жовтні 2022 року, коли йому було 18 років, збила машина: відтоді не минає дня, щоб вони не поверталися на місце аварії чи не принесли квітку на його могилу. Бачимо Янет, матір Вільяма, вбитого у віці 21 року гангстерами за активну позицію проти насильства. Але не бракує і картин надії надії. Як, наприклад, зустрічі групи «Наїн», в рамках якої раз на місяць зустрічаються сім'ї, які втратили дитину.

«Слова втіхи, іноді, є банальними чи сентиментальними, і не допомагають. Навіть сказані, звичайно, з найкращими намірами, можуть ще більше роз’ятрити рану», – зауважує Святіший Отець. За його словами, щоб принести розраду батькам, які втратили дитину, «потрібно вислухати їх, перебувати поруч з любов'ю, відповідально ставитися до їхнього горя, наслідуючи те, як Ісус Христос втішав скорботних». «І ці батьки, підтримувані вірою, безумовно, можуть знайти розраду в інших сім'ях, які, переживши таку страшну трагедію, відродилися в надії», – переконаний він, закликаючи: «Молімося, щоб усі батьки, які оплакують смерть сина чи доньки, знаходили підтримку в громаді та отримали від Духа Утішителя мир у серці».