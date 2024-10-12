Папа новим кардиналам: щоб титул «слуга» затьмарив титул «еміненція»

У листі до ієрархів і священників, які на початку грудня стануть членами Колегії Кардиналів, Папа Франциск запрошує їх до грона своїх найближчих помічників, заохочуючи до дедалі універсальнішої любові, що наполегливої молитви і великого співчуття до трагедій, які переживають люди в різних частинах світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Дякуючи Тобі за твою великодушність, я молюся за Тебе, щоб титул “слуга” (диякон) дедалі більше затьмарював титул “еміненція”», – пише Папа Франциск у листі до новопроголошених кардиналів, який у суботу, 12 жовтня 2024 р., поширила пресслужба Святого Престолу.

«Дорогий брате, з возведенням у сан кардинала ти станеш частиною духовенства Риму. Ласкаво запрошую! Це приналежність, яка виражає єдність Церкви та зв'язок усіх Церков з Церквою Риму», – зазначає Єпископ Риму, складаючи побажання, щоб їхнє кардинальське служіння втілювало три риси, якими аргентинський поет Францсіско Луїс Бернардес описав святого Івана від Хреста: «високі очі, з’єднані руки, босі ноги».

«Піднесені очі, тому що Твоє служіння вимагатиме від тебе подовження погляду і розширення серця, щоб Ти міг дивитися якнайдалі і любити більш універсально і з більшою інтенсивністю», – пояснює Папа, заохочуючи вчитися у школі Ісусового погляду. «З’єднані руки» є нагадуванням про те, разом із проповіддю, Церква потребує молитви нових кардиналів, «щоб добре пасти Христове стадо». «Молитви, яка є сферою розпізнання, щоб допомагати мені шукати і знаходити Божу волю для нашого люду, і йти за нею», – пише Святіший Отець новим кардиналам, переходячи до третього елементу: «Босі ноги, щоб торкатися суворої реальності багатьох куточків світу, охоплених болем і стражданнями від війни, дискримінації, переслідувань, голоду і багатьох форм бідності, які вимагатимуть від Тебе багато співчуття і милосердя».