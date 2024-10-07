Папа католикам Близького Сходу: дякую, що не даєте пітьмі поглинути вас

У день молитви й посту в намірі миру, проголошений у контексті річниці терористичного нападу на Ізраїль, що спровокував воєнні дії у відповідь, які поширилися на інші частини регіону, Папа Франциск написав лист католикам регіону, запевняючи їх у своїй духовній близькості.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ношу в серці одну річ, яку хочу сказати вам, браття й сестри, а також усім чоловікам і жінкам кожної конфесії та релігії, які на Близькому Сході страждають від божевілля війни: я близький з вами, я – разом з вами», – пише Папа Франциск у листі до католиків Близького Сходу, який був оприлюднений у понеділок, 7 жовтня 2024 р., і в якому висловлює своє прагнення бути поруч з ними «в цей сумний день».

Війна – це поразка

Святіший Отець зазначає, що рік тому «спалахнув ґніт ненависті», який вилився «у спіраль насильства серед ганебної неспроможності міжнародної спільноти та наймогутніших країн змусити зброю замовкнути й покласти край трагедії війни». «Ллється кров, як і сльози, зростає лють разом з бажанням помсти, в той час як, здається, мало кого цікавить те, що є найнеобхіднішим і чого прагнуть люди: діалог, мир», – пише він, зазначаючи, що ніколи не втомиться повторювати, що «війна – це поразка», що «зброя не будує майбутнє, а знищує його», що «насильство ніколи не приносить мир».

Не дати темряві поглинути себе

Звертаючись до «братів і сестер» у Христі, що мешкають у місцях, про які згадують Священні Писання, Папа дякує їм за те, що вони «залишаються на своїй землі, за те, що вміють молитися і любити, незважаючи ні на що». Назвавши їх «любим Божим насінням», він заохочує, щоб так само, як зернятко, вкинуте в землю, завжди знаходить дорогу вгору, до світла, щоби принести плід, вони «не дозволили пітьмі, що оточує», поглинути їх, а щоб «вкорінені на своїх священних землях», вони ставали «паростками надії». «З батьківським серцем звертаюся до вас, святий Божий народе; до вас, дітей ваших древніх Церков, сьогодні “мученицьких”; до вас, зерна миру серед зими війни; до вас, які вірите в Ісуса “лагідного і смиренного серцем” (Мт 11,29) і в Ньому стаєте свідками сили беззбройного миру», – пише Наступник святого Петра, зазначаючи, що оскільки люди сьогодні не вміють знаходити мир, «ми, християни, повинні невтомно випрошувати його в Бога». «Будь ласка, присвячуймо час молитві та наново відкриваймо спасенну силу посту!» – закликає він у день, який він проголосив днем молити і посту за мир у світі.

Близькість у стражданнях

У цьому контексті Святіший Отець запевняє свою близькість з вірними на Близькому Сході, зокрема, мешканцями Сектору Гази, «виснаженим до краю», що кожного дня перебувають у його молитвах, з тими, хто «змушений покинути свої домівки» в пошуках місця, де можна було б врятуватися від бомб. «Я з вами, матерями, які проливають сльози, дивлячись на своїх загиблих чи поранених дітей, як Марія на Ісуса; з вами, дітьми, які живуть на великих землях Близького Сходу, де змови сильних світу цього відбирають у вас право гратися. Я з вами, що боїтеся підняти очі вгору, бо з неба падає вогонь. Я з вами, що не маєте голосу, бо багато говорять про плани і стратегії, але мало про конкретну ситуацію тих, хто страждає від війни, до якої сильні світу цього спонукають інших; на них, однак, висить непохитний Божий запит (пор. Муд 6,8)», – пише Папа, скеровуючи водночас слова подяки до всіх, хто в усьому світі їм допомагає.

«І дякую вам, браття єпископи і священики, за те, що несете Божу розраду в людську самотність. Прошу вас вдивлятися у святий люд, якому ви покликані служити, і дозволити зворушити ваші серця, полишаючи заради ваших вірних будь-які поділи та амбіції», – підсумовує Святіший Отець, бажаючи опіки Пресвятої Богородиці та святого Йосифа, покровителя Церкви.