Ґаллаґер про зусилля щодо повернення українських дітей і полонених

Секретар Святого Престолу, відповідальний за стосунки з державами і міжнародними організаціями, взяв участь у міністерській конференції в Канаді, присвяченій 4 пунктові формули миру Президента України Володимира Зеленського.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

«На жаль, результати не виправдали очікувань», можливо тому, що доручені йому справи «є більш складними», проте Святий Престол не припиняє своїх гуманітарних зусиль, спрямованих на повернення депортованих українських неповнолітніх, полонених військових та цивільних осіб. На цьому, додаючи заклик не допускати інструменталізаїції гуманітарних питань, наголосив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, виступаючи під час Міністерської конференції з питань людського виміру, присвяченої реалізації четвертого пункту Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Захід на тему «Звільнення полонених і депортованих осіб» 30 і 31 жовтня 2024 р. відбувався в канадському Монреалі.

Зусилля від початку вторгнення

Як зазначив очільник ватиканської дипломатії, повернення депортованих і полонених – це те, у що місія Святого Престолу залучена від почату російського вторгнення, «приймаючи неодноразові прохання української влади». З проханням до дипломатії Святого Престолу допомогти у вирішенні питань, пов’язаних із поверненням українських неповнолітніх, примусово вивезених у Росію, та обміном полоненими, особисто звертався Володимир Зеленський, також і під час візиту до Ватикану 11 жовтня. Як нагадав архиєпископ Ґаллаґер, ця тема гуманітарного характеру була серед «пріоритетів місії кардинала Дзуппі». Ця місія, підкреслив він, «дозволила створити рамки для репатріації дітей і регулярного обміну інформацією між двома сторонами. Це також включало онлайн-зустрічі за участю апостольських нунціїв в обох країнах».

Допомога Апостольських нунціїв

Хоча результати не є достатніми, сказав ватиканський дипломат, тим не менш, «прямий контакт між сторонами, особливо за участю двох апостольських нунціїв, є корисним для сприяння діалогові». Зокрема, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, нунцій в Україні, як повідомив представник Святого Престолу, «визначив католицькі інституції, готові прийняти сім'ї з репатрійованими неповнолітніми». Водночас «Святий Престол повторює свої прохання щодо нових списків дітей». Крім того, «Святий Престол також передав тисячі імен ув'язнених з проханням про їхній обмін». «Він також підтримав пропозицію створити спільні медичні комісії для ув'язнених з серйозними захворюваннями і підтримав прохання родин українських в'язнів доставити їм гуманітарну допомогу. Врешті, він звернувся до російської сторони з проханням про передачу тіл загиблих українських військовослужбовців», – розповів архиєпископ Ґаллаґер, а також повідомив, що нунцій в Києві «відвідав деяких російських полонених в Україні, констатувавши добрий стан їхнього утримання». Аналогічне запевнення щодо умов утримання українських в'язнів дала Омбудследі Російської Федерації, «але без можливості для Святого Престолу перевірити їхнє становище».

Уникати інструменталізації

Підсумовуючи, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями закликав сторони «утримуватися від будь-якої інструменталізації гуманітарних питань» і знову наголосив на «необхідності зусиль з пошуку рішень для задоволення нагальних гуманітарних потреб, в тому числі як шляху доброї волі, що веде до досягнення миру».