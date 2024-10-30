В день поминання померлих Папа служитиме на одному з комунальних цвинтарів Риму

Папа Франциск вдруге служитиме поминальне богослужіння на Лаврентинському цвинтарі, що у південній околиці Риму.

Vatican News

Через шість років Папа повертається на Лаврентинський цвинтар в Римі. В суботу, 2 листопада 2024 року, в день поминання всіх померлих, Святіший Отець Франциск відслужить Святу Месу на кладовищі на південній околиці міста, яке, простягаючись на 21 гектар, є третім за величиною в італійській столиці.

Папа вже служив тут Євхаристійне богослужіння 2 листопада 2018 року. того дня перед Святою Месою він зупинився на молитву в «Саду ангелів» – частині цвинтаря, де поховані діти, також і ненароджені.