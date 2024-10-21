«Dilexit nos»: цього тижня побачить світ четверта енцикліка Папи Франциска

Документ, присвячений набожності до Ісусового Серця, приготований у контексті 350-річчя першого об’явлення Пресвятого Серця Ісуса святій Маргариті Марії Алякок у 1673 році. Це четверта енцикліка Папи Франциска.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Dilexit nos» (Він полюбив нас) – це назва четвертої енцикліки Папи Франциска, що побачить світ 24 жовтня 2024 року. «Енцикліка про людську і божественну любов Серця Ісуса Христа» – такий підзаголовок має документ, дату публікації якого у понеділок, 21 жовтня 2024 р., оголосила пресслужба Святого Престолу, запрошуючи акредитованих журналістів на презентацію.

Анонс Святішого Отця

Сам Папа Франциск анонсував її публікацію під час загальної аудієнції на площі Святого Петра 5 червня 2024 року (місяць, традиційно присвячений Пресвятому Серцю Ісуса), поділившись побажанням, щоб текст спонукав людей замислитися над аспектами «Господньої любові, яка може освітити шлях церковного оновлення; але також, що вони зможуть сказати щось важливе світові, який, здається, втратив серце». Святіший Отець також пояснив, що в документі будуть зібрані «дорогоцінні роздуми попередніх віроучительських текстів та довга історія, що сягає Святого Письма, щоб сьогодні наново запропонувати всій Церкві цей культ, наповнений духовною красою».

Об’явлення 1673 року

Енцикліка публікується в період відзначення 350-річчя першого об'явлення Пресвятого Серця Ісуса святій Маргариті Марії Алякок у 1673 році, який триває від 27 грудня 2023 року до 27 червня 2025 року. Три з половиною століття тому, 27 грудня, Ісус об'явився молодій французькій черниці з Ордену відвідин Пресвятої Діви Марії, якій було лише 26 років, щоб доручити їй важливу місію – поширювати по всьому світу любов Ісуса до людства, особливо до грішників. Об'явлення в монастирі Парай-ле-Моніаль, що в Бургундії, тривали протягом 17 років: Серце Ісуса об'являлося на полум'яному троні, оточеному терновим вінком, символом ран, завданих людськими гріхами. Христос просив сестру Маргариту, щоб п'ятниця після октави урочистості Божого Тіла була присвячена святу Пресвятого Серця Ісуса. Це була нелегка місія для черниці, яка зустрічала нерозуміння навіть серед своїх співсестер і настоятельок. Ніколи не занепадаючи духом, вона все своє життя присвятила тому, щоб світ міг пізнати Христову любов.

Четверта енцикліка понтифікату

Dilexit nos, як уже згадувалося, є четвертою енциклікою Папи Франциска після Lumen fidei (29 червня 2013 р.) про віру, написаної разом з Венедиктом XVI, Laudato siʼ (24 травня 2015 р.) про піклування про спільний дім та Fratelli tutti (3 жовтня 2020 р.) про братерство та соціальну дружбу.