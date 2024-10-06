Папа: любов є вимогливою, але тому є прекрасною та приносить щастя

Коментуючи під час недільної зустрічі з паломниками євангельську розповідь про суперечку Ісуса з фарисеями на тему подружжя, Папа Франциск нагадав про Божий задум, згідно з яким жінка і чоловік є рівними у гідності та взаємодоповнюючими у відмінностях, а подружжя є нерозривним.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Якою є цінність любові між чоловіком і жінкою в Божому задумі? На це вказав Ісус, про що читаємо в 10-й главі Євангелії від Марка, в якому знову бачимо Христа, Який відповідає на підступні запитання законовчителів і фарисеїв. Коментуючи цей уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 жовтня 2024 р., Папа Франциск зауважив, що недоброзичливці провокують Спасителя на розмову про суперечливу тему щодо права чоловіка відпустити свою дружину, натомість Ісус не дає втягнути себе в полеміку, а нагадує їм про важливу річ, якою є цінність подружньої любові.

Як пояснив Святіший Отець, промовляючи опівдні з вікна Апостольського палацу у Ватикані до паломників, які зібралися на площі Святого Петра, за часів Ісуса «становище жінки у шлюбі було значно невигіднішим порівняно з чоловіком»: чоловік міг вигнати, відректися від дружини навіть з дріб'язкових причин, і це виправдовувалося «легалістичними тлумаченнями Священних Писань». «Ось чому Господь підводить своїх співрозмовників до вимог любові, – сказав Папа. – Він нагадує їм, що Творець задумав жінку і чоловіка рівними у гідності та взаємодоповнюючими у відмінностях, щоб вони були одне одному допомогою, товариством, але водночас стимулом і викликом для зростання».

Повнота взаємного дарування

Як зауважив Наступник святого Петра, Ісус пояснює, що для цього потрібно, щоб їхній взаємний дар був «повним, всеохоплюючим, без напівмір». Так, щоб дати початок новій дійсності, яка повинна тривати не «доки мені хочеться», але назавжди, приймаючи одна одного і живучи в єдності «як одне тіло». «Звичайно, це не є легко, це вимагає вірності, навіть у труднощах, пошани, щирості, простоти. Це вимагає бути відкритими до діалогу, іноді до суперечки, коли це необхідно, але завжди готовими до прощення і примирення», – сказав Святіший Отець, повторюючи пораду, яку він завжди дає подружнім парам: після сварки завжди помиритися ще перед тим, як закінчиться день.

Щоб відкрити справжнє щастя

«Крім того, не забуваймо, що для подружжя дуже важливо бути відкритими на дар життя, на дітей, які є найпрекраснішим плодом любові, найбільшим Божим благословенням, джерелом радості та надії для кожного дому і для всього суспільства», – сказав Папа, наголосивши на тому, що «любов є вимогливою, так, але вона – прекрасна, і чим більше дозволимо залучити нас, тим більше відкриватимемо в ній справжнє щастя». Тож Святіший Отець заохотив замислитися над тим, якою є наша любов, чи вона є вірною і великодушною, і чи наші сім’ї відкриті на дар життя, а наші громади – на підтримку сімей, особливо молодих й тих, що переживають труднощі. «Нехай же Пречиста Діва Марія допомагає християнським подружжям», – побажав він.