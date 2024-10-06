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2024.10.06 Angelus 2024.10.06 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: любов є вимогливою, але тому є прекрасною та приносить щастя

Коментуючи під час недільної зустрічі з паломниками євангельську розповідь про суперечку Ісуса з фарисеями на тему подружжя, Папа Франциск нагадав про Божий задум, згідно з яким жінка і чоловік є рівними у гідності та взаємодоповнюючими у відмінностях, а подружжя є нерозривним.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Якою є цінність любові між чоловіком і жінкою в Божому задумі? На це вказав Ісус, про що читаємо в 10-й главі Євангелії від Марка, в якому знову бачимо Христа, Який відповідає на підступні запитання законовчителів і фарисеїв. Коментуючи цей уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 жовтня 2024 р., Папа Франциск зауважив, що недоброзичливці провокують Спасителя на розмову про суперечливу тему щодо права чоловіка відпустити свою дружину, натомість Ісус не дає втягнути себе в полеміку, а нагадує їм про важливу річ, якою є цінність подружньої любові.

Як пояснив Святіший Отець, промовляючи опівдні з вікна Апостольського палацу у Ватикані до паломників, які зібралися на площі Святого Петра, за часів Ісуса «становище жінки у шлюбі було значно невигіднішим порівняно з чоловіком»: чоловік міг вигнати, відректися від дружини навіть з дріб'язкових причин, і це виправдовувалося «легалістичними тлумаченнями Священних Писань». «Ось чому Господь підводить своїх співрозмовників до вимог любові, – сказав Папа. – Він нагадує їм, що Творець задумав жінку і чоловіка рівними у гідності та взаємодоповнюючими у відмінностях, щоб вони були одне одному допомогою, товариством, але водночас стимулом і викликом для зростання».

Повнота взаємного дарування

Як зауважив Наступник святого Петра, Ісус пояснює, що для цього потрібно, щоб їхній взаємний дар був «повним, всеохоплюючим, без напівмір». Так, щоб дати початок новій дійсності, яка повинна тривати не «доки мені хочеться», але назавжди, приймаючи одна одного і живучи в єдності «як одне тіло». «Звичайно, це не є легко, це вимагає вірності, навіть у труднощах, пошани, щирості, простоти. Це вимагає бути відкритими до діалогу, іноді до суперечки, коли це необхідно, але завжди готовими до прощення і примирення», – сказав Святіший Отець, повторюючи пораду, яку він завжди дає подружнім парам: після сварки завжди помиритися ще перед тим, як закінчиться день.

Щоб відкрити справжнє щастя

«Крім того, не забуваймо, що для подружжя дуже важливо бути відкритими на дар життя, на дітей, які є найпрекраснішим плодом любові, найбільшим Божим благословенням, джерелом радості та надії для кожного дому і для всього суспільства», – сказав Папа, наголосивши на тому, що «любов є вимогливою, так, але вона – прекрасна, і чим більше дозволимо залучити нас, тим більше відкриватимемо в ній справжнє щастя». Тож Святіший Отець заохотив замислитися над тим, якою є наша любов, чи вона є вірною і великодушною, і чи наші сім’ї відкриті на дар життя, а наші громади – на підтримку сімей, особливо молодих й тих, що переживають труднощі. «Нехай же Пречиста Діва Марія допомагає християнським подружжям», – побажав він.

06 жовтня 2024, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.