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2024.10.27 Angelus 2024.10.27 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: милостиня – це не благодійність, а зустріч Господнім поглядом

Крик, віра та шлях як три аспекти оздоровлення сліпця Вартимея були в центрі уваги роздумів, якими Папа Франциск поділився під час недільної полудневої зустрічі з прочанами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У євангельській розповіді святого Марка про те, як Ісус оздоровив сліпця Вартимея, зустрічаємо дивне запитання, з яким Христос звертається до бідолахи: «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» – почувши як той взивав: «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною». Як зазначив Папа Франциск перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 27 жовтня 2024 р., таке запитання до сліпця може здаватися провокацією, але насправді йдеться про випробування.

«Ісус запитує Вартимея, кого він насправді шукає і з яким мотивом», – пояснив Святіший Отець, промовляючи з вікна Апостольського палацу до римлян, прочан і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, звертаючи увагу на три елементи цієї події: крик, віра та шлях.

Як зауважив Наступник святого Петра, волання Вартимея є «не лише проханням про допомогу», але й «самоствердженням». Він немовби каже: «Я існую, ось, гляньте на мене. Я не бачу. Ісусе, а Ти бачиш мене?». І як наголосив Папа, «Ісус бачить жебрака та вислуховує його, як тілесними вухами, так і вухами серця». І на прохання сліпця каже: «Іди, віра твоя тебе спасла». «Вартимей бачить, бо вірить; Христос – світло його очей», – сказав Святіший Отець, зазначивши, Ісус помітив, як Вартимей дивиться на Нього, й це є спонукою для нас замислитися про те, як ми дивимося на прохачів про допомогу, чи Ісусовим поглядом. Врешті, зцілений Вартимей пішов за Ісусом.

«Кожен з нас є Вартимеєм, сліпим всередині, який іде за Ісусом, як тільки ми наближаємося до Нього. Коли підходиш до убогої людини і даєш їй відчути свою близькість, це Ісус наближається до тебе в особі тієї вбогої людини. Будь ласка, не плутаймо: милостиня – це не благодійність. Найбільшу благодать від милостині отримує той, хто її дає, бо він стає помітним у Господніх очах», – наголосив Папа, запросивши до молитви: «Молімося разом до Пресвятої Діви Марії, світанкової зорі спасіння, щоб Вона оберігала нашу дорогу в Христовому світлі».

27 жовтня 2024, 12:30

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.