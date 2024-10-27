Папа: милостиня – це не благодійність, а зустріч Господнім поглядом

Крик, віра та шлях як три аспекти оздоровлення сліпця Вартимея були в центрі уваги роздумів, якими Папа Франциск поділився під час недільної полудневої зустрічі з прочанами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У євангельській розповіді святого Марка про те, як Ісус оздоровив сліпця Вартимея, зустрічаємо дивне запитання, з яким Христос звертається до бідолахи: «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» – почувши як той взивав: «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною». Як зазначив Папа Франциск перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 27 жовтня 2024 р., таке запитання до сліпця може здаватися провокацією, але насправді йдеться про випробування.

«Ісус запитує Вартимея, кого він насправді шукає і з яким мотивом», – пояснив Святіший Отець, промовляючи з вікна Апостольського палацу до римлян, прочан і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, звертаючи увагу на три елементи цієї події: крик, віра та шлях.

Як зауважив Наступник святого Петра, волання Вартимея є «не лише проханням про допомогу», але й «самоствердженням». Він немовби каже: «Я існую, ось, гляньте на мене. Я не бачу. Ісусе, а Ти бачиш мене?». І як наголосив Папа, «Ісус бачить жебрака та вислуховує його, як тілесними вухами, так і вухами серця». І на прохання сліпця каже: «Іди, віра твоя тебе спасла». «Вартимей бачить, бо вірить; Христос – світло його очей», – сказав Святіший Отець, зазначивши, Ісус помітив, як Вартимей дивиться на Нього, й це є спонукою для нас замислитися про те, як ми дивимося на прохачів про допомогу, чи Ісусовим поглядом. Врешті, зцілений Вартимей пішов за Ісусом.

«Кожен з нас є Вартимеєм, сліпим всередині, який іде за Ісусом, як тільки ми наближаємося до Нього. Коли підходиш до убогої людини і даєш їй відчути свою близькість, це Ісус наближається до тебе в особі тієї вбогої людини. Будь ласка, не плутаймо: милостиня – це не благодійність. Найбільшу благодать від милостині отримує той, хто її дає, бо він стає помітним у Господніх очах», – наголосив Папа, запросивши до молитви: «Молімося разом до Пресвятої Діви Марії, світанкової зорі спасіння, щоб Вона оберігала нашу дорогу в Христовому світлі».