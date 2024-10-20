Папа: не переставаймо молитися за народи, які страждають від війни

Перед тим, як завершити Святу Месу на площі Святого Петра, Папа Франциск скерував думку до народів, які страждають від війни. Він також нагадав про права тубільних народів і з нагоди Всесвітнього місійного дня нагадав про загальний обов’язок ділитися вірою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Франциск відслужив на площі Святого Петра у Ватикані 20 жовтня 2024 р. з нагоди канонізації нових святих, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся з коротким словом, насамперед подякувавши учасникам молитви, на яку також прибули офіційні делегації з держав, пов’язаних із життям новопроголошених святих, як також представники чернечих спільнот, до яких вони належали або які вони заснували.

Права тубільних народів

Одним із новопроголошених святих є Джузеппе Алламано, свідчення якого, за словами Папи, нагадує нам про «необхідність звернути увагу на становище найуразливіших народів». «Маю на увазі, зокрема, – сказав він, – народ яномамі, що мешкає в тропічних лісах бразильської Амазонії, серед представників якого сталося чудо, пов'язане з сьогоднішньою канонізацією. Я звертаюся до політичної та цивільної влади із закликом забезпечити захист цих народів та їхніх фундаментальних прав, а також захист від усіх форм експлуатації їхньої гідності та територій».

Покликані до місії

Далі Святіший Отець нагадав по те, що цього дня відзначався Всесвітній місійний день, тема якого «Йдіть і кличте всіх на бенкет» нагадує нам про те, що місіонерське звіщення полягає в тому, щоб «нести всім запрошення на святкову зустріч із Господом, Який любить нас і хоче, щоб ми ставали учасниками Його радості». «Як навчають нас нові святі: “Кожен християнин покликаний брати участь у цій вселенській місії своїм євангельським свідченням у кожному середовищі” (Послання на XCVIII Всесвітній день місії). Підтримаймо нашими молитвами та допомогою всіх місіонерів, які, часто з великою жертовністю, несуть світле звіщення Євангелія в кожен куточок землі», – закликав Папа, додаючи:

«І не переставаймо молитися за народи, які страждають через війну – за мученицьку Палестину, Ізраїль, Ліван, за мученицьку Україну, Судан, Мʼянму та всі інші, й молімося для всіх них про дар миру».

«Нехай же Пречиста Діва Марія допоможе нам бути, як Вона і як святі, відважними свідками Євангелія», – побажав на завершення Святіший Отець, розпочавши молитву «Ангел Господній».