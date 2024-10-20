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ПАПА

Папа: не переставаймо молитися за народи, які страждають від війни

Перед тим, як завершити Святу Месу на площі Святого Петра, Папа Франциск скерував думку до народів, які страждають від війни. Він також нагадав про права тубільних народів і з нагоди Всесвітнього місійного дня нагадав про загальний обов’язок ділитися вірою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Франциск відслужив на площі Святого Петра у Ватикані 20 жовтня 2024 р. з нагоди канонізації нових святих, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся з коротким словом, насамперед подякувавши учасникам молитви, на яку також прибули офіційні делегації з держав, пов’язаних із життям новопроголошених святих, як також представники чернечих спільнот, до яких вони належали або які вони заснували.

Права тубільних народів

Одним із новопроголошених святих є Джузеппе Алламано, свідчення якого, за словами Папи, нагадує нам про «необхідність звернути увагу на становище найуразливіших народів». «Маю на увазі, зокрема, – сказав він, – народ яномамі, що мешкає в тропічних лісах бразильської Амазонії, серед представників якого сталося чудо, пов'язане з сьогоднішньою канонізацією. Я звертаюся до політичної та цивільної влади із закликом забезпечити захист цих народів та їхніх фундаментальних прав, а також захист від усіх форм експлуатації їхньої гідності та територій».

Покликані до місії

Далі Святіший Отець нагадав по те, що цього дня відзначався Всесвітній місійний день, тема якого «Йдіть і кличте всіх на бенкет» нагадує нам про те, що місіонерське звіщення полягає в тому, щоб «нести всім запрошення на святкову зустріч із Господом, Який любить нас і хоче, щоб ми ставали учасниками Його радості». «Як навчають нас нові святі: “Кожен християнин покликаний брати участь у цій вселенській місії своїм євангельським свідченням у кожному середовищі” (Послання на XCVIII Всесвітній день місії). Підтримаймо нашими молитвами та допомогою всіх місіонерів, які, часто з великою жертовністю, несуть світле звіщення Євангелія в кожен куточок землі», – закликав Папа, додаючи:

«І не переставаймо молитися за народи, які страждають через війну – за мученицьку Палестину, Ізраїль, Ліван, за мученицьку Україну, Судан, Мʼянму та всі інші, й молімося для всіх них про дар миру».

«Нехай же Пречиста Діва Марія допоможе нам бути, як Вона і як святі, відважними свідками Євангелія», – побажав на завершення Святіший Отець, розпочавши молитву «Ангел Господній».

20 жовтня 2024, 12:46

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.