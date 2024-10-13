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ПАПА

Папа: справжнє багатство – не блага світу, а те, що Бог нас любить

У своїй недільній катехизі Папа Франциск зауважив, що всі ми носимо в серці прагнення щастя та сенсу, яке неможливо задовольнити самими лише матеріальними речами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Спочатку підбіг, щоб іти за Ісусом, але врешті відходить сумний. Такі два рухи можемо побачити в одного багача, про якого розповідається в 10-й главі Євангелії від Марка. Він підбіг до Ісуса, запитуючи: «Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя?», а коли Той заохотив його залишити все та іти за Ним, відійшов сумний, бо «мав багато майна». Ці два рухи стали предметом роздумів Папи Франциска, якими він у неділю, 13 жовтня 2024 р., опівдні поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній».

Прагнення до більшого

Промовляючи до римлян, паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець насамперед зазначив, що поспіх цього чоловіка свідчить про щось, «що в серці підштовхувало його»: незважаючи на свої багатства, він відчував неспокій, шукав «повноти життя». Подібно до хворих і одержимих, також і він припав до ніг Ісуса, бо «хоч і багатий, але потребує зцілення». Ісус, як зазначає євангелист, «глянув на нього з любов’ю» та запропонував «терапію»: продати все, роздати вбогим і йти за Ним. «Але в цей момент приходить несподіваний підсумок: чоловік стає сумним на обличчі та йде геть! Наскільки великим і рвучким було бажання зустрітися з Ісусом, настільки холодним і швидким був відхід від Нього», – сказав Наступник святого Петра.

Прийняти ризик любові

За словам Папи, «також і ми носимо в серці нестримну потребу щастя та життя, наповненого сенсом», і також можемо «піддатися ілюзії, думаючи, що відповідь можна знайти у володінні матеріальними речами та в земних гарантіях». «Натомість Ісус хоче повернути нас до істини наших прагнень і допомогти нам відкрити, що насправді добром, якого ми прагнемо, є Сам Бог, Його любов до нас і вічне життя, яке Він і тільки Він може нам дарувати», – мовив Єпископ Риму, підкреслюючи, що справжнім багатством є те, що «Бог з любов’ю дивиться на нас», а також «любов між нами», коли ми «робимо своє життя даром для інших».

«Тому Ісус пропонує нам ризикнути, “прийняти ризик любові”: продати все, щоб роздати бідним, що означає звільнитися від себе самих і своїх фальшивих гарантій, стаючи уважними до потребуючих і ділячись своїми благами, не лише речами, але й тим, чим ми є: нашими талантами, нашою дружбою, нашим часом тощо», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що цей багач не захотів ризикнути, зробити ставку на любов і відійшов засмучений. Це, за його словами, спонукає і нас замислитися над тим, до чого прив’язане наше серце й за допомогою чого ми стараємося тамувати наш голод життя та щастя. «Пам’ятаймо про це: справжнім багатством є не блага цього світу, а те, що Бог любить нас і навчитися любити так, як Він», – підсумував Папа, заохотивши: «А тепер просімо заступництва Діви Марії, щоби Вона допомагала нам відкрити в Ісусі скарб життя».

13 жовтня 2024, 12:08

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.