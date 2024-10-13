Папа: справжнє багатство – не блага світу, а те, що Бог нас любить

У своїй недільній катехизі Папа Франциск зауважив, що всі ми носимо в серці прагнення щастя та сенсу, яке неможливо задовольнити самими лише матеріальними речами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Спочатку підбіг, щоб іти за Ісусом, але врешті відходить сумний. Такі два рухи можемо побачити в одного багача, про якого розповідається в 10-й главі Євангелії від Марка. Він підбіг до Ісуса, запитуючи: «Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя?», а коли Той заохотив його залишити все та іти за Ним, відійшов сумний, бо «мав багато майна». Ці два рухи стали предметом роздумів Папи Франциска, якими він у неділю, 13 жовтня 2024 р., опівдні поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній».

Прагнення до більшого

Промовляючи до римлян, паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець насамперед зазначив, що поспіх цього чоловіка свідчить про щось, «що в серці підштовхувало його»: незважаючи на свої багатства, він відчував неспокій, шукав «повноти життя». Подібно до хворих і одержимих, також і він припав до ніг Ісуса, бо «хоч і багатий, але потребує зцілення». Ісус, як зазначає євангелист, «глянув на нього з любов’ю» та запропонував «терапію»: продати все, роздати вбогим і йти за Ним. «Але в цей момент приходить несподіваний підсумок: чоловік стає сумним на обличчі та йде геть! Наскільки великим і рвучким було бажання зустрітися з Ісусом, настільки холодним і швидким був відхід від Нього», – сказав Наступник святого Петра.

Прийняти ризик любові

За словам Папи, «також і ми носимо в серці нестримну потребу щастя та життя, наповненого сенсом», і також можемо «піддатися ілюзії, думаючи, що відповідь можна знайти у володінні матеріальними речами та в земних гарантіях». «Натомість Ісус хоче повернути нас до істини наших прагнень і допомогти нам відкрити, що насправді добром, якого ми прагнемо, є Сам Бог, Його любов до нас і вічне життя, яке Він і тільки Він може нам дарувати», – мовив Єпископ Риму, підкреслюючи, що справжнім багатством є те, що «Бог з любов’ю дивиться на нас», а також «любов між нами», коли ми «робимо своє життя даром для інших».

«Тому Ісус пропонує нам ризикнути, “прийняти ризик любові”: продати все, щоб роздати бідним, що означає звільнитися від себе самих і своїх фальшивих гарантій, стаючи уважними до потребуючих і ділячись своїми благами, не лише речами, але й тим, чим ми є: нашими талантами, нашою дружбою, нашим часом тощо», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що цей багач не захотів ризикнути, зробити ставку на любов і відійшов засмучений. Це, за його словами, спонукає і нас замислитися над тим, до чого прив’язане наше серце й за допомогою чого ми стараємося тамувати наш голод життя та щастя. «Пам’ятаймо про це: справжнім багатством є не блага цього світу, а те, що Бог любить нас і навчитися любити так, як Він», – підсумував Папа, заохотивши: «А тепер просімо заступництва Діви Марії, щоби Вона допомагала нам відкрити в Ісусі скарб життя».