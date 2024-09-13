Папа молоді Сінгапуру: усунення діалогу – це перше, що робить диктатура

Міжрелігійною зустріччю з молоддю Сінгапуру завершився четвертий етап Апостольської подорожі Папи Франциска в Південну Азію та Океанію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Молода людина, яка не ризикує, яка боїться помилитися, вже постаріла!» – наголосив Папа Франциск, зустрічаючись у п’ятницю, 13 вересня 2024 р., з молоддю різних віровизнань Сінгапуру. Зустріч відбулася в католицькому коледжі та, крім офіційних вітальних промов, включала свідчення юнаків і дівчат, які були представниками різних релігій. Вислухавши їх, Святіший Отець відклав заздалегідь приготовану промову, вирішивши експромтом прокоментувати почуте. «Три слова, які ви сказали, мене вразили. “Салонні критики”, “зона комфорту” і технологія як необхідність і як ризик у використанні», – сказав він.

Критичний погляд, але не критиканство

Як зауважив Папа, «молодь є відважною, молоді подобається прямувати до істини». Й у цьому, за його словами, потрібно бути обережними, щоб не потрапити в пастку того, що було охарактеризоване як «салонне критиканство». «Молода людина повинна бути критичною. Але вона повинна бути конструктивною у своїй критиці, тому що існує деструктивна критика, яка багато критикує, але не пропонує нового шляху», – сказав він, заохочуючи юнаків і дівчат замислитися над тим, чи вони мають відвагу критикувати, але також сприймати критику, бо «в цьому полягає щирий діалог».

Готовність ризикнути

Такий підхід, у свою чергу, вимагає «вийти зі зони зручності», бо якщо постійно шукати комфорт, це веде до «ожиріння» мислення. «Ось чому я кажу молоді: “Ризикуйте, виходьте на вулицю! Не бійтеся!”. Страх – це становище диктатури, яке паралізує. Це правда, що молоді люди помиляються, багато разів, і було б добре, якби кожен з нас, кожен з вас, молодих людей, подумав: “Скільки разів я помилявся? Я помилявся, тому що я розпочав свій шлях і я помилявся на цьому шляху”. І це нормально, головне – усвідомити, що я помилявся», – сказав Папа, наголошуючи, що молода людина, яка не ризикує, бо боїться помилитися – вже постарілася.

Засоби комунікації не повинні поневолювати

Папа Франциск звернувся до дуже близької йому теми, якої торкнулася молодь у своїх виступах, – використання засобів комунікації. Папа змалював портрет того, хто не користується ними, назвавши таку людину «закритою», натомість молода людина, яка стає їхнім невільником, є «загубленою». «Всі молоді люди повинні користуватися засобами комунікації, але користуватися так, щоб вони допомагали нам рухатися вперед, а не поневолювали нас», – наголосив він.

Важливість діалогу

Святіший Отець продовжив розмову з молоддю, високо оцінивши їхню здатність до міжрелігійного діалогу, і під враженням від почутого від них, зазначив, що «всі релігії – це шлях до Бога». «Вони як різні мови, різні діалекти, щоб дістатися туди. Але Бог є Богом для всіх. А оскільки Бог є Богом для всіх, то ми всі є Божими дітьми», – сказав він.

Молодість – це вік відваги, яка разом з повагою необхідна для діалогу, за яким Папа визнає, як він вже неодноразово казав раніше, фундаментальну роль у боротьбі з серйозним явищем цькування, яке, чи то вербальне, чи фізичне, завжди є агресією. Згадуючи, зокрема, про проблему знущання над дітьми з інвалідністю, він підкреслив: «Маючи власні обмеження, ми повинні поважати немічність інших, це важливо. Чому я про це кажу? Тому що подоланню таких речей допомагає те, що ви робите, міжрелігійний діалог, тому що міжрелігійний діалог будується на повазі до інших, і це дуже важливо».

На завершення Папа Франциск закликав молодь слідувати за словами, які сказав один з них під час зустрічі та «робити все можливе, щоб зберігати відважну наставлення та сприяти простору, в якому молодь може вести діалог», адже їхній діалог – це «діалог, який прокладає шлях». «І якщо ви будете вести діалог як молоді люди, ви будете більше вступати в діалог як дорослі, ви будете вести діалог як громадяни, як політики. І я хотів би сказати вам дещо з історії: кожна диктатура в історії, перше, що вона робить, це зупиняє діалог», – зазначив Святіший Отець.