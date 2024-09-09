Папа до молоді: байдужість гірша від ненависті

Зустрічаючись із молоддю на завершення своєї Апостольської подорожі в Папуа-Нову Ґвінею, Святіший Отець зосередився на мові любові, яка спонукає допомогти підвестися тому, хто впав.

о. Яків Шумило, ЧСВВ, о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У житті не є важливим не падати, в житті важливо не залишатися лежати під падіння!» – наголосив Папа Франциск, зустрічаючись у понеділок, 9 вересня 2024 р., з молоддю Папуа-Нової Ґвінеї. Ця зустріч, що відбувалася на стадіоні імені Сіра Джона Ґіза в столиці країни Порт-Морсбі, стала завершальною велелюдною зустріччю цього етапу його 45-ї Апостольської подорожі. У своєму слові Святіший Отець запропонував молоді, яку назвав надією на майбутнє, роздумати над будуванням цього майбутнього.

Створені для гармонії

На початку Папа пригадав біблійну історію про Вавилонську вежу. «Тут ми бачимо зіткнення двох моделей, двох протилежних способів життя і побудови суспільства: одна веде до плутанини й відчаю, інша – до гармонії зустрічі з Богом і братами», – сказав він. За його словами, Бог, не скасовуючи відмінностей між людьми, дав їм спосіб спілкуватися і об’єднуватися, адже «уся земля мала одну мову» (Бут. 11,1). «А це означає, що Господь створив нас для того, щоб ми мали добрі стосунки з іншими. Зверніть увагу: Він створив нас не для непорозумінь, а для того, щоб ми мали добрі стосунки. І це дуже важливо», – наголосив Святіший Отець.

Байдужість гірша від ненависті

Як зауважив далі Наступник святого Петра, перед обличчям розмаїття мов, які розділяють, потрібна одна лише мова, «яка допомагає нам бути поєднаними». У цьому контексті Папа перейшов до діалогу з учасниками зустрічі, запитуючи: «Що це за мова, яка сприяє дружбі, яка розбиває стіни поділів і відкриває нам усім шлях до братерських обіймів?». Коли ж хтось відповів, що це любов, він зазначив, що протилежністю любові є ненависть. «Але є ще одна річ, можливо, гірша за ненависть: байдужість до інших. Ви зрозуміли, що існує ненависть і що таке байдужість? Розумієте? (Молодь відповіла: «Так!»). Ви знаєте, що байдужість – це дуже погана річ, тому що в дорозі ти залишаєш інших, ти не зацікавлений в тому, щоб допомогти іншим. Байдужість має своє коріння в егоїзмі», – підкреслив Святіший Отець, додаючи, що молода людина повинна мати неспокій у серці, переймаючись тим, щоб піклуватися про інших.

«Ви повинні непокоїтися тим, щоб творити дружні стосунки між собою. І ви повинні піклуватися про те, що я зараз скажу, і що, можливо, здасться вам трохи дивним. У житті молодої людини є дуже важливі стосунки: це близькість з бабусею і дідусем», – додав Папа, запитуючи присутніх, чи вони погоджуються з цим.

Кожен може помилитися

Повертаючись до біблійної розповіді, Святіший Отець зазначив, що кожен почав говорити іншою мовою. Це видна також і в цій країні, де існує понад 800 мов. «Але чи ви маєте спільну мову?» – запитував він, вказуючи на те, що такою є «мова серця, мова любові, мова близькості, а також мова служіння».

«Дорогі юнаки та дівчата, я радію вашим ентузіазмом і радію з усього, що ви робите, з усіх ваших задумів. Але хочу запитати – будьте уважні: чи може молода людина помилятися? (Молодь відповідала: «Так!»). А доросла людина, вона може помилятися? (Молодь відповіла: «Так!»). А такий старий чоловік, як я, може помилятися? (Молодь відповіла: «Так!»). Ми всі можемо помилятися. Кожен з нас. Але головне – усвідомити помилку. Це дуже важливо. Ми не надлюди. Ми можемо помилятися. І це також дає нам впевненість: що ми завжди повинні виправляти свої помилки», – наголосив далі Папа, навівши слова пісні, які співає молодь, коли мандрує Альпами: «В мистецтві сходження вгору важливим не є не впасти, але не залишатися лежати після падіння».

Наступник святого Петра знову запросив юнаків і дівчат до діалогу, заохочуючи повторити цю думку та вказуючи на те, що коли хтось падає, потрібно не насміхатися, а допомогти підвестися. «Затямте: ми лише в одній ситуації можемо дивитися на іншого згори. Лише для того, щоб допомогти йому встати», – наголосив він.

Завершення візиту в Папуа-Нову Ґвінею

Зі стадіону Папа Франциск від’їхав до аеропорту, звідкіля, після церемонії прощання, відлетів до Ділі, столиці Тимору-Лешті. Так завершився другий етап цієї Апостольської подорожі, що триває від 2 до 13 вересня.