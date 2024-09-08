Папа: любов, яка має своє коріння в Бозі, здатна зцілити світ

Під час зустрічі з вірними дієцезії Ванімо в Папуа-Новій Ґвінеї, Святіший Отець заохотив відкривати красу любові, яка є даром для інших.

о. Яків Шумило, ЧСВВ, о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Задля зустрічі, яка в другій половині дня 8 вересня 2024 р. відбулася в рамках його відвідин Папуа-Нової Гвінеї, Папа Франциск подолав додаткові дві тисячі кілометрів. Відслуживши вранці Святу Месу на стадіоні ім. Джона Ґіза, Святіший Отець повернувся до Апостольської нунціатури на короткий відпочинок та обід, після якого вирушив на летовище. Звідтіля літаком ВПС Австралії він відлетів до міста Ванімо на північному заході країни, віддаленого майже на тисячу кілометрів від столиці, щоб зустрітися з місцевою спільнотою вірних та з місіонерами.

Краса Євангелія

З летовища, де його зустріли представники влади та місцевий єпископ, Папа прибув на площу перед прокатедральним собором Святого Хреста, де зібралося коло 20 тисяч місцевих мешканців. Після вітального слова єпископа та свідчень катетиха, вихованки притулку для дівчаток, черниці та подружньої пари до присутніх звернувся Наступник святого Петра, який на початку зауважив, що з середини XIX століття на цих землях місіонерська діяльність ніколи не припинялась, свідченням чого є храми, школи, лікарні та місіонерські осередки, які свідчать, що Христос прийшов, щоб принести спасіння, аби кожна людина могла «розквітнути у всій своїй красі».

За словами Папи, краєвиди, притаманні цим місцям, що є грандіозною картиною природи, є також нагодою звернути на те, що існує ще прекрасніше видовище: «те, що зростає в нас, коли ми любимо одне одного». «І наша місія полягає саме в цьому: всюди через любов до Бога та ближніх поширювати красу Христового Євангелія», – сказав Святіший Отець. Відтак він закликав сприяти місіонерському звіщенню скрізь, де перебуваємо, щоб краса пейзажів поєднувалася з красою спільноти, де люди люблять один одного (пор. Ів. 13,35; Мт. 22,35-40).

Церква, яка любить

«Дорогі друзі, багато туристів, відвідавши вашу країну, повертаються додому, кажучи, що бачили “рай”. Зазвичай вони мають на увазі мальовничі краєвиди та природні пам’ятки, які їм сподобалися. Але ми знаємо, що, як ми вже говорили, найбільший скарб тут не в цьому, – вів далі Папа. – Існує інший, більш прекрасний і захоплюючий, який знаходиться у ваших серцях і проявляється у любові один до одного». За його словами, краса любові здатна зцілити світ, адже вона має своє коріння в Бозі. А тому закликав поширювати та захищати любов, навіть коли це може коштувати непорозумінь та протистояння.

Святіший Отець заохотив присутніх прикрашати цю землю своєю присутністю як Церкви, яка любить. «Це найцінніший дар, яким ви можете поділитися і зробити його відомим для всіх, роблячи Папуа-Нову Гвінею відомою не тільки своєю різноманітністю флори і фауни, своїми чарівними пляжами і чистим морем, а й, перш за все, добрими людьми, яких можна там зустріти», – сказав наприкінці Папа.

Зустріч з місіонерами

Після зустрічі з вірними дієцезії Ванімо Папа Франциск прибув до села Баро, щоб особисто відвідати місіонерів, які працюють там протягом десятиліть. Деякі з них є його друзями ще з Буенос-Айреса. І саме вони запросили його до Папуа-Нової Гвінеї, зокрема до Ванімо. Зустріч відбулася в школі Пресвятої Трійці, якою опікуються місіонери з Інституту Воплоченого Слова, що служать у дієцезії Ванімо від 1997 року. Після приватної бесіди з місіонерами Святіший Отець відʼїхав до аеропорту, звідки відлетів до столиці. Так завершився сьомий день його 45-ї Апостольської подорожі.