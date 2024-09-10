Папа Церкві Тимору-Лешті: поширювати євангельський аромат миру і співчуття

Зустрічаючись у катедральному соборі Ділі з душпастирськими провідниками країни, Папа Франциск знову наголосив, що звіщати Христа означає служити вбогим і водночас бути пильним щодо себе, бо «на нас завжди чатують посередність і духовна млявість».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Християнська віра – це добра і дорогоцінна есенція, яку потрібно берегти і водночас поширювати. Такими думками, покликаючись на євангельську розповідь про те, як сестра Лазаря Марія вилила на Ісуса дорогоцінні пахощі, Папа Франциск поділився із єпископами, священниками, богопосвяченими особами та катехитами Тимору-Лешті. У вівторок, 10 вересня 2024 р., він прибув до катедрального собору Непорочного Зачаття, одного з найбільших храмів південно-східної Азії. Його 35 років тому посвятив Папа Іван Павло ІІ, відвідуючи цю країну, в якій практично все населення – католики, в 1988 році, коли вона ще перебувала під індонезійською окупацією.

Церква, яка виходить до всіх

У центрі промови Папи – заклик оновити місіонерський порив. Він підкреслив, що центр Євангелія – на околицях, а тому потрібно долати пересуди. «Церква, яка не здатна вийти на пограниччя і ховається в центрі, є дуже хворою Церквою», – сказав Святіший Отець, зазначаючи, що тіло Церкви – це пахощі Доброї Новини, однак, не слід забувати, що «пахощі, отримані від Господа, потрібно дбайливо оберігати». «Це означає усвідомлювати отриманий дар, нагадувати собі, що пахощі призначені не для нас самих, а для того, щоб намастити ноги Христа, проповідувати Євангеліє і служити вбогим, це означає бути пильними щодо себе самих, бо посередність і духовна млявість завжди чатують на нас», – перестеріг він.

Інкультурація віри

Папа пояснив, що «полум’я віри потрібно постійно підтримувати». Засів попередників вимагає постійного поновлення. За його словами, Церква, яка неспроможна виражати віру через цінності, притаманні для цієї землі, не є плідною Церквою. «Не занедбуйте поглиблення християнської доктрини, дозрівання в духовному, катехитичному та богословському формуванні, бо все це служить проповіді Євангелія у вашій культурі і, водночас, очищенню її від архаїчних, а іноді й забобонних форм і традицій. У вашій культурі є багато прекрасних речей, я маю на увазі, зокрема, віру у воскресіння і в присутність душ померлих; але все це завжди повинно очищатися у світлі Євангелія і вчення Церкви», – заохотив Наступник святого Петра.

Ділитися дарами

Святіший Отець також підкреслив, що віру не слід сприймати як скарб, призначений для того, щоб його ревниво берегти, бо «все, що ми маємо – це дар». Про це нагадує історія про євангельську Марію, яка розбила посудину з пахощами, аромат яких наповнив увесь дім. «Євангелізація відбувається тоді, коли ми маємо відвагу “розбити” посудину з пахощами, розбити “шкаралупу”, яка часто замикає нас у собі, і вийти з лінивої, комфортної релігійності, яка живе лише для задоволення особистих потреб, – сказав він, наголошуючи, що країна потребує «пахощів примирення та миру після сповнених страждання років війни». Тому християни покликані поширювати аромат Євангелія.

«Аромат співчуття, який допомагає вбогим піднятися і пробуджує зобов'язання піднімати економічний і соціальний стан країни; аромат справедливості, спрямований проти корупції. Будьте уважні: корупція часто проникає в наші спільноти, в наші парафії. І, особливо, пахощі Євангелія потрібно поширювати проти всього того, що принижує, спотворює і навіть нищить людське життя, проти тих лих, які породжують внутрішню порожнечу і страждання – алкоголізму, насильства, неповаги до гідності жінки. Євангеліє Ісуса має силу перетворити ці темні реалії і породити нове суспільство», – наголосив Папа.