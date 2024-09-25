Папа: молімось за всі народи, що страждають від війни, не забуваймо Україну

Звернувшись наприкінці загальної аудієнції із закликом, що стосувався ескалації на Близькому Сході, зокрема, загострення ситуації в Лівані, Папа Франциск також скерував свою думку до всіх народів, які страждають від війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Закликаю, щоб міжнародне співтовариство доклало всіх зусиль, щоб зупинити цю жахливу ескалацію. Вона є неприйнятною», – сказав Папа Франциск, скеровуючи наприкінці загальної аудієнції в середу, 25 вересня 2024 р., свою думку до Лівану, висловлюючи жаль з приводу того, що там «останніми днями інтенсивні бомбардування спричинили багато смертей і руйнувань».

«Висловлюю своє співчуття ліванському народові, який і так вже надто багато вистраждав у недавньому минулому», – мовив Святіший Отець, після чого закликав: «І молімося за всіх, за всі народи, які страждають через війну: не забуваймо мученицьку Україну, М'янму, Палестину, Ізраїль, Судан, всі стражденні народи. Молімося за мир!».

Вітаючи перед цим закликом польських прочан, Папа Франциск також побажав: «Перед обличчям трагедії війни в Україні та повеней, що спустошили вашу Батьківщину, не дозвольте егоїзму та байдужості перемогти вас, але, з Божою допомогою, солідарно підтримуйте стражденних і потребуючих, які часто не бачать надії. Від щирого серця благословляю вас!».