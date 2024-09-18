Папа: нехай же Господь дарує усім серце, яке шукає миру

Завершуючи зустріч з паломниками, Папа Франциск нагадав про страждання країн, які потерпають від війни. Він також запевнив у своїй близькості постраждалих від повеней у центральній Європі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І врешті, дорогі браття й сестри, молімося за мир: не забуваймо, що війна – це поразка. Не забуваймо про Палестину, Ізраїль, не забуваймо про багатостраждальну Україну, М'янму і про так чимало місць, де тривають війни, жахливі війни. Нехай же Господь дарує усім серце, яке шукає миру, щоб здолати війну, яка завжди є поразкою», – такими були останні слова Папи Франциска, які він промовив експромтом, без заздалегідь приготованого тексту, перед тим як проказуванням молитви «Ангел Господній» і своїм благословенням завершити загальну аудієнцію, яка в середу, 18 вересня 2024 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Співчуття постраждалим від повеней

Перед тим, як привітати італомовних прочан, Святіший Отець скерував свою домку до народів центральної Європи, які страждають від наслідків циклону «Борис», який спровокував сильні повені. «Протягом останніх днів, – сказав він, – Центральна та Східна Європа потерпає від проливних дощів, що спричинили загибель людей, зникнення безвісти та величезні руйнування. Зокрема, Австрія, Румунія, Чехія та Польща борються з трагічними наслідками повеней. Запевняю всіх у своїй близькості, особливо молячись за загиблих та їхні сім’ї. Висловлюю вдячність і підбадьорення місцевим католицьким громадам та іншим волонтерським організаціям за їхню допомогу і підтримку».