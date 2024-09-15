Папа: не забуваймо про війни, які обагряють світ кров’ю

Під час недільної молитовної зустрічі з паломниками Папа Франциск скерував слова солідарності до країн південної Азії, що страждають від повеней, а також скерував думку до матерів, які втрачають дітей через війни, згадуючи насамперед про багатостраждальну Україну.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 15 вересня 2024 р., Папа Франциск насамперед скерував свою думку до народів В’єтнаму та М’янми, які постраждали від повеней, спричинених потужним тайфуном. «Молюся за загиблих, за поранених і переміщених осіб. Нехай же Бог підтримає тих, хто втратив своїх рідних і свої домівки, та благословить тих, хто поспішає з допомогою», – сказав він.

Побажавши, щоб проголошений напередодні блаженним мексиканський священник Мойсес Серафін став спонукою для душпастирів самовіддано служити Божому людові, та звернувшись із закликом, приуроченим до Дня хворих на бічних аміотрофічний склероз, який відзначався в Італії, Святіший Отець далі закликав:

«І не забуваймо про війни, які обагряють світ кров'ю. Маю на думці стражденну Україну, М'янму, думаю про Близький Схід. Скільки невинних жертв! Думаю про матерів, які втратили дітей у війнах. Як же багато молодих життів обірвалося!».

У цьому контексті Папа згадав про Герша Ґольдберґа-Поліна та інших п’ятьох заручників, нещодавно знайдених мертвими в Газі. «У листопаді минулого року я зустрівся з його матір'ю Рахель, яка вразила мене своєю людяністю, – сказав Святіший Отець. – Супроводжую її в цей важкий для неї момент. Молюся за жертви і залишаюся поруч з усіма сім'ями заручників. Нехай же припиниться конфлікт в Палестині та Ізраїлі! Нехай припиниться насильство, нехай припиниться ненависть! Нехай заручники будуть звільнені, а переговори тривають і нехай будуть знайдені мирні вирішення», – закликав він.