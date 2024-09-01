Папа Франциск засудив масовані бомбардування інфраструктури в Україні

Під час недільної зустрічі з прочанами Папа Франциск запевнив у своїй близькості з багатостраждальним народом України, як теж вкотре закликав не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході. Він також скерував слова солідарності до Буркіна-Фасо, де тиждень тому стався кривавий теракт.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Бог завжди вислуховує голос невинних», – сказав Папа Франциск, скеровуючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 1 вересня 2024 р., погляд слухачів до того, що відбувається в Україні.

Складаючи свої співчуття з приводу трагедій у різних частинах світу, Святіший Отець зазначив: «Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам'ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань!».

Далі Папа сказав, що знову його думка «із занепокоєнням лине до конфлікту в Палестині та Ізраїлі, що загрожує перенестися на інші палестинські міста». «Звертаюся із закликом, щоб не припинялися переговори і щоб негайно припинився вогонь, щоб були звільнені заручники, щоб була надана допомога населенню Гази, де також поширюється багато хвороб, в тому числі поліомієліт. Нехай же буде мир у Святій Землі, нехай же буде мир в Єрусалимі! Нехай Святе Місто буде місцем зустрічі, де християни, юдеї та мусульмани відчувають повагу та прийняття, і щоб ніхто не ставив під сумнів Status Quo відповідних Святих Місць», – побажав він.

Святіший Отець також сказав, що з глибоким смутком довідався про теракт у громаді Барсалоґо в Буркіна-Фасо, який 24 серпня забрав сотні життів, між якими – багатьох жінок і дітей. «Засуджуючи ці огидні посягання на людське життя, запевняю у своїй близькості весь народ та складаю щирі співчуття родинам загиблих. Нехай же Діва Марія допоможе улюбленому народові Буркіна-Фасо знову віднайти мир і безпеку», – побажав Папа.