Папа: не даваймо нагод для диявола через забобони і зле використання технологій

Роздумуючи над євангельським уривком, який розповідає про спокушування Ісуса в пустелі, Папа Франциск звернув увагу на роль Божого слова в боротьбі проти диявола, зазначивши, що Ісус дав нам Святого Духа, щоб Його перемога була також нашою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Як розповідається у Євангелії від святого Матея, після хрещення в Йордані Святий Дух повів Ісуса в пустелю, де Він мав бути спокушуваний дияволом. Повертаючись до катехиз, присвячених Святому Духові, Папа Франциск під час загальної аудієнції в середу, 25 вересня 2024 р., зупинився саме на цьому епізоді. Він зауважив, що ініціатива є Божою, а не сатани. Пішовши в пустелю, Ісус «виявляє послух спонуці Святого Духа, а не потрапляє у пастку неприятеля». А коли здолав випробування, то повернувся в Галилею, «повний сили Святого Духа». Як підкреслив Святіший Отець, Ісус, «звільнившись у пустелі від сатани, тепер може звільняти від сатани». Й на сторінках Євангелій бачимо численні розповіді про визволення одержимих. Христос стверджує: «Якщо я проганяю демонів силою Божого Духа, до вас прийшло Боже царство».

Вигнаний вірою, старається пролізти через забобони

За словами Наступника святого Петра, ми сьогодні є свідками «дивного явища». З одного боку, на певному культурному рівні поширюється переконання, що диявол не існує, що це – щонайбільше метафора… Але, водночас, «наш технологічний і секуляризований світ кишить магами, окультизмом, спіритизмом, астрологами, продавцями заклинань і амулетів і, на жаль, справжніми сатанинськими сектами». Це так, ніби виставлений за двері, диявол пролазить крізь вікно, «прогнаний вірою, повертається через забобон».

Життя святих виводить лукавого на яв

Як зауважив далі Папа, найсильніший доказ існування сатани знаходимо «не в грішниках чи в одержимих, але у святих». Так, демон присутній і діє в певних нелюдяних формах зла, які бачимо навколо себе. Але в цьому випадку «практично неможливо прийти в окремих випадках до впевненості, що це дійсно він, оскільки ми не можемо точно знати, де закінчується його діяння і починається наше власне зло». І тому Церква, «на відміну від того, що відбувається, на жаль, у деяких фільмах», є «дуже розсудливою та ретельною у практикуванні екзорцизму». І «саме в житті святих демон змушений вийти на яв». «Більшою чи меншою мірою, всі святі і великі віруючі свідчать про свою боротьбу з цією темною дійсністю, і не можна з повною впевненістю припустити, що всі вони помилялися або просто були жертвами упереджень свого часу», – сказав Святіший Отець.

Не давати нагоди для диявола

За словами Наступника святого Петра, битва проти лукавого духа «перемагається так, як Ісус переміг у пустелі», тобто Божим словом. Саме посилаючись на Святе Письмо Ісус тричі відповів спокусникові, не вступаючи з ним у діалог. А святий Петро підказує ще один засіб, коли пише: «Будьте тверезі і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти». Святий Павло же попереджає: «Не давайте нагоди для диявола». Як зауважив Папа, покликаючись на Отців Церкви, після того, як Ісус на хресті назавжди здолав «князя цього світу», диявол є зв’язаний, немов пес, прикутий ланцюгом, який може гавкати, але нікого не може вкусити, лише тих, хто ризикне наблизитися. «Наприклад, сучасні технології, окрім багатьох позитивних ресурсів, які потрібно цінувати, також пропонують незліченну кількість способів “давати можливість дияволу”, і багато хто піддається цьому, – сказав він. – Згадаймо порнографію в Інтернеті, за якою стоїть процвітаючий ринок. Добре знаємо, що там діє диявол, це широко розповсюджене явище, якого християни повинні, однак, дуже остерігатися і рішуче відкидати».

Перемога в Святому Дусі

Підсумовуючи, Папа зазначив, що усвідомлення дії диявола в історії «не повинно знеохочувати нас». також і в цьому випадку остання думка повинна бути сповненої довіри й безпеки, адже «Христос переміг демона і дарував нам Святого Духа, щоб Його перемога стала нашою перемогою». «Сама дія ворога може обернутися на нашу користь, якщо з Божою допомогою ми зробимо так, щоб вона послужила нашому очищенню», – сказав Святіший Отець.