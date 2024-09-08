Папа: вчімося братерства з Пресвятої Євхаристії

У відеопосланні з нагоди початку 53-го Міжнародного Євхаристійного конгресу, який відбувається в Латинській Америці, Папа Франциск наголосив на тому, що ми є єдністю в єдиному Господеві життя, Який залишився між нами в реальній присутності під видом хліба.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Уроки, які ми можемо винести з Пресвятої Євхаристії, завжди нас вражають. (…). Серед цих повчань ви вибрали повчання про братерство, як необхідну умову для нового світу, більш справедливого і більш людяного світу», – сказав Папа Франциск, розпочинаючи свої роздуми, якими він поділився з учасниками церемонії відкриття 53-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, який від 8 до 15 вересня 2024 р. відбувається в столиці Еквадору місті Кіто на тему: «Братерство, щоб зцілити світ».

Святіший Отець, який тепер здійснює свою 45-у Апостольську подорож і не має змоги особисто приєднатися до учасників конгресу, призначив на нього свого легата, яким став венесуельський кардинал Бальтасар Енріке Поррас Кардосо, вислужений Архиєпископ Каракаса. Крім того, він забажав безпосередньо промовити до них за посередництвом відеопослання.

Хліб, через який зростаємо в братерстві

Наступник святого Петра зазначає, що вже перші Отці Церкви казали, що «знак хліба запалює серед Божого люду прагнення братерства», бо як неможливо замісити хліб на основі одного зернятка, так і ми «повинні прямувати вперед разом». Йдеться про «глибоке братерство, народжене з єднання з Богом, народжене з того, що ми дозволяємо перемолоти себе, як зерно, щоб стати хлібом, тілом Христовим, беручи таким чином повноцінну участь в Євхаристії та зборі святих».

Джерело зміцнення Церкви

«Це братерство також повинно бути проактивним. Прикладом цього, який мені зараз спадає на думку, є думки німецької черниці, яка загинула в концтаборі Аушвіц, Анґели Аутш. Ще перед арештом, коли зло, яке нависло над світом, було вже очевидним, вона заохочувала своїх племінників, які вперше приступали до Святого Причастя, своїх родичів, які дещо відійшли від віри, а також тих, хто залишився побожним, повставати проти цього зла простими, хоча в деяких місцях і небезпечними жестами, наближаючись якомога більше до Таїнства вівтаря, бунтувати, причащаючись», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що для неї заклик до частого Причастя означав «знаходити в Пресвятій Євхаристії зв'язок, який зміцнює силу самої Церкви, зв'язок, який зміцнює цю силу між її членами і з Богом, для неї це означало “організувати” павутину опору, яку ворог не може розірвати, бо вона не підпорядковується людському задумові».

Одність в єдиному Господі

За словами Папи, самі ці «прості жести» допомагають нам усвідомлювати, що «якщо один член страждає, то з ним страдає все тіло». Й ці жести допомагають нам ставати «киринейцями Христа, Який узяв на Себе тягар болю світу, щоб зцілити світ». «Сестри, браття, засвоїмо цей урок, відновімо це радикальне братерство з Богом і між людьми. Ми є одним цілим в єдиному Господі нашого життя; ми є одним цілим у такий спосіб, який ми не можемо до кінця збагнути, але ми розуміємо, що тільки в цій єдності ми можемо служити світові і зцілювати його», – підсумував Святіший Отець своє відеопослання з нагоди відкриття Міжнародного Євхаристійного Конгресу в Кіто.