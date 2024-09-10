В Тиморі-Лешті Папа Франциск подякував за служіння 103-річному єзуїту

Перебуваючи в Ділі, столиці Тимору-Лешті, Папа Франциск прийняв в Апостольській нунціатурі своїх співбратів єзуїтів. На зустрічі був присутній також о. Жоао Фелґейрас, португальський священик, якому 103 роки і який проживає в Тимор-Лешті з часів індонезійської окупації.

Salvatore Cernuzio / Світлана Духович – Dili / Ватикан

У вівторок, 10 вересня 2024 р., після зустрічі з духовенством Тимору-Лешті в катедральному соборі столиці країни, Папа Франциск прийняв у Апостольській нунціатурі членів Товариства Ісусового. Серед учасників цієї приватної зустрічі, яких було 41, був також 103-річний португальських єзуїт отець Жоао Фелгейраш, який живе в Тиморі-Лешті з часів індонезійської окупації і який ніколи не залишав своїх вірних навіть у часи великих випробувань. Отець Нуну да Сілва Гонсалвіш, директор єзуїтського часопису “La Civiltà Cattolica”, який теж був присутній на зустрічі, розповів ватиканським медіа, що Святіший Отець, увійшовши до приміщення, де зібралися його співбрати, відразу підійшов до старенького священика, подякував йому і обійняв його. Отець Жуан був дуже зворушений.

«Як завжди на таких зустрічах, панувала родинна атмосфера», – розповів отець Гонсалвіш, додаючи, що єзуїти, які прибули на зустріч, походять з В'єтнаму, Малайзії, Філіппін і займаються різною душпастирською діяльністю, наприклад, вихованням молоді або формацією педагогів.

Теми зустрічі, що проходила у формі запитань і відповідей, стосувалися життя Товариства Ісусового, соціальної справедливості і соціальної доктрини Церкви. Особливу увагу Папа Франциск приділив також темі інкультурації.