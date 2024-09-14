Дикастерія визнання святих: симпозіум про мучеництво і жертвування життям

З ініціативи ватиканського відомства, відповідального за завершення беатифікаційних і канонізаційних процесів, відбудеться симпозіум, присвячений, зокрема, третьому шляхові до прослави, який Папа Франциск ввів 2017 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Немає більшої любові. Мучеництво і жертва життя». Такою є тема наступного симпозіуму, який організовує Дикастерія у справах визнання святих, що проходитиме в Патристичному інституті «Agustinianum» в Римі від 11 до 14 листопада 2024 року.

«Дійсність мучеництва, – читаємо на сайті дикастерії, – залишається актуальною, як ніколи. Тому метою конференції є її поглиблення в історичному, культурному та соціальному контекстах XXI століття. Інший напрямок дослідження стосується нового випадку причин для беатифікації та канонізації, а саме жертвування життя, затвердженого Папою Франциском 11 липня 2017 року».

Нагадаємо, що 11 липня 2017 року Святіший Отець проголосив Апостольський лист, яким відкрито шлях до беатифікації тих вірних, які, спонукувані любов’ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо приймаючи неминучу й передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса. До цього часу приписами Католицької Церкви передбачалися такі шляхи до прослави, як визнання мучеництва, ствердження геройського виміру чеснот та – в певних виняткових ситуаціях – підтвердження давнього культу (рівнозначна беатифікація).

Праці конгресу розглянуть як аспекти мучеництва, зупинившись на таких темах як ненависть до християнської віри в різних актуальних суспільних і географічних контекстах та на мучеництво в інших конфесіях, так і аспект жертвування життям, зокрема звернувши увагу на цей вимір з точки зору сучасної антропології, на історичний досвід святості в світлі жертвування життям і на богословські й процедурні аспекти розпізнання такої форми святості.