Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
ПАПА

Скасовано понеділкові аудієнції Папи Франциска через легку застуду

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, пояснивши, що скасування сьогоднішніх зустрічей також є профілактичним заходом у зв'язку з подорожжю в Люксембург та Бельгію, яка запланована на найближчі дні.

Vatican News

Заплановані на ранок 23 вересня 2024 р. зустрічі Папи Франциска скасовані через легку застуду. Про це сповістила пресслужба Святого Престолу в повідомленні для журналістів, в якому сказано: «У зв'язку з легкими проявами застуди, а також як профілактичний захід з огляду на заплановану на найближчі дні подорож, папські аудієнції, заплановані на сьогодні, скасовано».

Нагадаємо, що з 26 по 29 вересня запланована Апостольська подорож Святішого Отця в Люксембург і Бельгію. Ця 46-та подорож його понтифікату відбудеться всього через неповні два тижня після його поїздки в Південно-Східну Азію та Океанію.

23 вересня 2024, 09:47

Календар Папи
Меса в 'Домі св. Марти'
Меса в 'Домі св. Марти'
Ангел Господній
Ангел Господній
Папські аудієнції
Папські аудієнції
Твій внесок у велику місію Твій внесок у велику місію