Скасовано понеділкові аудієнції Папи Франциска через легку застуду

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, пояснивши, що скасування сьогоднішніх зустрічей також є профілактичним заходом у зв'язку з подорожжю в Люксембург та Бельгію, яка запланована на найближчі дні.

Vatican News

Заплановані на ранок 23 вересня 2024 р. зустрічі Папи Франциска скасовані через легку застуду. Про це сповістила пресслужба Святого Престолу в повідомленні для журналістів, в якому сказано: «У зв'язку з легкими проявами застуди, а також як профілактичний захід з огляду на заплановану на найближчі дні подорож, папські аудієнції, заплановані на сьогодні, скасовано».

Нагадаємо, що з 26 по 29 вересня запланована Апостольська подорож Святішого Отця в Люксембург і Бельгію. Ця 46-та подорож його понтифікату відбудеться всього через неповні два тижня після його поїздки в Південно-Східну Азію та Океанію.