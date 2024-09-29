Папа: мати співчуття до терплячих та милосердя до тих, хто помиляється

Проповідуючи під час Святої Меси у Брюсселі, столиці Бельгії, Святіший Отець наголосив на дарі приналежності до Церкви, що передбачає відкритість до Бога та ближніх, а також любов, яка об'єднує в діленні.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують, – краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море» (Мк. 9,42), – ці Христові слова стали відправною точкою для проповіді Папи Франциска під час Святої Меси у Брюсселі, яку він відслужив на стадіоні імені Короля Бодуена в неділю, 29 вересня 2024 року, в рамках своєї 46-ї Апостольської подорожі. Наступник апостола Петра роздумував над даним застереженням Ісуса за допомогою трьох ключових слів: відкритість, сопричастя і свідчення. На початку богослужіння Папа зарахував до лику блаженних Католицької Церкви Слугиню Божу Анну від Ісуса де Льобера-і-Торрес, Ордену Босих Кармеліток. На молитву зібралися приблизно сорок тисяч вірних.

Бути відкритим на дію Святого Духа

Як зауважив Святіший Отець під час проповіді, Ісус попереджає про небезпеку чинити перешкоди на дорозі «малих», що суперечить дії Святого Духа, Який обдаровує тих, кого вільно бажає, а тому від нас вимагається відкритості. З цієї причини Ісус докоряє учням за те, що вони забороняють творити чуда тим, хто діяв в Його ім’я, але не належав до їхнього грона (пор. Мк 9, 38-40). «Спільнота віруючих – це не вузьке коло привілейованих, це сім'я спасенних, і ми послані нести Євангеліє у світ не завдяки власним заслугам, а завдяки Божій благодаті, Його милосердю й довірі, яку Він не перестає покладати на нас, незважаючи на всі наші обмеження і гріхи, з батьківською любов'ю, бачачи в нас те, чого ми самі не можемо розгледіти», – сказав Папа. Тому не потрібно обурюватися, а радше радіти, що інші також можуть робити те, що робимо ми, «щоб Царство Боже зростало». «Отже, якщо ми хочемо з відкритою і дбайливою любов'ю співпрацювати з вільною дією Духа, не будучи ні для кого скандалом, перешкодою з нашою зарозумілістю і закам’янілістю, ми повинні виконувати свою місію зі смиренням, вдячністю і радістю», – підсумував проповідник.

Не бути байдужим до тих, хто страждає

Вказуючи на сопричастя, Святіший Отець пригадав слова апостола Якова (пор. Як 5,1-6), який повчає, що єдиний шлях життя – «це шлях дару, любові, яка об'єднує в діленні», натомість шлях егоїзму породжує лише «закриття, мури та перешкоди», він приковує нас до речей і віддаляє від Бога та ближніх. «Егоїзм, як і все, що перешкоджає любові, є “скандальним”, бо розчавлює малих, принижує гідність людей і заглушує крик бідних (пор. Пс 9,13)», – сказав він.

Як приклад Папа вказав на те, що відбувається внаслідок того, коли в основу життя окремих людей і спільнот кладуться виключно принципи власних інтересів й ринкової логіки. «Це творить світ, в якому більше немає місця для тих, хто потрапив у біду, немає милосердя до тих, хто помиляється, немає співчуття до тих, хто страждає і не може з цим впоратися», – зауважив Наступник апостола Петра, наголошуючи, що в Церкві є місце для всіх, але нема місця для зловживань, немає місця для покривання злочинів. Святіший Отець засудив випадки зловживань щодо неповнолітніх і закликав ніколи не покривати їх, ніколи не ігнорувати біль постраждалих. «Нехай буде переданий правосуддю той, хто чинить зловживання, чи то мирянин, чи священник чи єпископ: нехай підпаде під суд», – наголосив він.

Проповідник додав, що Боже слово зазначає, що не можна ігнорувати та викреслювати «крик бідних» як дисонуючу ноту в ідеальному концерті світу достатку, адже вони є «живим голосом Духа», Який нагадує нам, що всі ми – бідні грішники та кличе до навернення. Тому не слід перешкоджати їхньому пророчому голосу, «заглушаючи його своєю байдужістю».

Приклад блаженної Анни від Ісуса

Папа зазначив, що для сіяння майбутнього, включно з соціальним й економічним рівнем, буде корисним, щоб в основі наших виборів лежало Євангеліє милосердя. «Не обманюймо себе: без любові ніщо не триває, все зникає і залишає нас в'язнями швидкоплинного, порожнього і безглуздого життя, нікчемного світу, який поза фасадами втратив будь-яку вірогідність, бо скривдив найменших», – сказав він.

Відтак Святіший Отець зосередився на важливості свідчення, вказуючи на приклад блаженної Анни від Ісуса, яка служила, зокрема, у монастирі Брюсселя. «У часи, позначені болючими скандалами в християнській спільноті та поза нею, вона та її співсестри своїм простим й убогим життям, що складалося з молитви, праці та любові, змогли повернути до віри стільки людей, що хтось назвав їхній осередок в цьому місті “духовним магнітом”», – зазначив Папа. За словами проповідника, ця черниця своїм способом життя допомагала піднімати Церкву в часи великих труднощів. «Ввіряймося її молитвам, наслідуймо її чесноти та поновімо разом з нею наше зобов'язання ступати разом слідами Господніми», – закликав на завершення Святіший Отець.