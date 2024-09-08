Папа: кожен з нас є важливим для Бога

Проповідуючи під час Святої Меси у Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Ґвінеї, Папа Франциск наголосив на близькості Ісуса, що допомагає нам долати власні страхи та відчути, що ми важливі для Його серця.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Господь підбадьорює свій народ, і навіть посеред труднощів та страждань заохочує його дивитися вгору, до горизонту надії й майбутнього. Про це сказав Папа Франциск, проповідуючи в неділю, 8 вересня 2024 р., під час Святої Меси на стадіоні «Sir John Guise» в столиці Папуа-Нової Ґвінеї місті Порт-Морсбі. На Євхаристійне богослужіння зібралося приблизно 35 тисяч вірних.

Радість Божої близькості до людини

Роздумуючи над євангельським уривком про зцілення глухонімого (Мк. 7,31-37), Наступник апостола Петра зазначив, що глухонімий перебував у подвійній віддаленості. По-перше, він був далеко від релігійного центру – Єрусалиму. По-друге, він був далеким від Бога та від людей, оскільки не може ні чути, ні говорити з іншими.

«Ми також можемо прочитати цей стан глухонімоти в іншому сенсі, тому що з нами може статися так, що ми будемо відрізані від спілкування і дружби з Богом та з нашими братами й сестрами, коли більше, ніж вуха і язик, буде заблоковане серце», – сказав Святіший Отець. За його словами, існує внутрішня глухота й німота серця, яка залежить від усього, що замикає нас в собі, відгороджує від Бога та інших, тобто від егоїзму, байдужості, образ, ненависті тощо, що віддаляють нас «від радості життя».

«На цю віддаленість, браття і сестри, Бог відповідає близькістю Ісуса. У своєму Сині Бог хоче показати нам насамперед те, що Він є близьким, співчутливим Богом, Який дбає про наше життя, Який долає всі відстані, – підкреслив Папа. – І в євангельському уривку ми, власне, бачимо, як Ісус іде на ці віддалені території, залишаючи Юдею, щоб зустрітися з поганами (пор. Мк. 7,31)».

Ісус долає закритість серця

Папа зауважив, що коли ми почуваємося далекими або обираємо триматися на відстані від Бога й тих, хто відрізняється від нас, тоді ми закриваємося в собі та в кінцевому підсумку «стаємо глухими до Божого слова і волання ближнього», а тому «не здатні говорити з Богом і ближнім». Відтак проповідник запросив присутніх, які живуть на цьому великому острові в Тихому океані. «А ви, браття й сестри, які населяєте цю так віддалену від нас землю; тут, серед Тихого океану, можливо, маєте уяву, що ви відокремлені, відокремлені від Господа, відокремлені від людей, але це не так, ні: ви поєднані, поєднані у Святому Дусі, поєднані в Господі, і Господь до кожного з вас каже: «Відкрийся!». Це найголовніше: відкритися на Бога, відкритися на ближніх, відкритися на Євангеліє і зробити його компасом нашого життя.

На завершення проповідник вказав на приклад блаженного Джованні Маццукконі, італійського місіонера, який проповідував у Папуа-Новій Ґвінеї. «Посеред стількох труднощів й ворожнечі він приніс Христа у ваше середовище, щоб ніхто не залишився глухим до радісної звістки про спасіння, і щоб всі могли розв'язати свої язики, щоб оспівувати Божу любов. Нехай так буде і для вас сьогодні!» – побажав Святіший Отець.