У серце Європи, нагадуючи про роль віри: представлено наступну подорож Папи

Директор Ватиканського пресцентру представив акредитованим журналістам 46-у Апостольську подорож Папи Франциска, який у другій половині цього тижня відвідає Люксембург і Бельгію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio - Ватикан

Повернувшись 13 вересня 2024 р. із 45-ї міжнародної Апостольської подорожі, найтривалішої цього понтифікату, яка охопила чотири країни Південно-Східної Азії та Океанії, Папа Франциск готується до чергової поїздки. В четвер, 26 вересня, він вирушить у Люксембург, а звідтіля – в Бельгію. У понеділок, 23 вересня, у Ватиканському пресцентрі відбувся брифінг, під час якого директор Маттео Бруні представив акредитованим журналістам деталі та роз’яснення щодо 46-ї Апостольської подорожі. Насамперед, він заспокоїв щодо стану здоров'я Папи, який того дня скасував аудієнції. «Ніяких доповнень щодо цього немає. На даний момент все залишається точно так, як було заплановано», – запевнив речник Апостольської Столиці.

Мотиви подорожі

Дві країни, перехрестя історії Старого Континенту та центри європейських інституцій, куди Наступник святого Престолу, щоб сказати слово на теми миру, міграції, надзвичайної ситуації, пов'язаної з кліматом, та майбутнього молоді. Не забуваючи про актуальні церковні питання, такі як роль християнства в суспільствах, що опинилися під впливом секуляризації та байдужості, внесок християнської освіти (600-річчя Лувенського католицького університету, заснованого в 1425 році, є одним із приводів подорожі), а також про лихо сексуальних зловживань, яке сильно потрясло Бельгію, зокрема, через випадок 87-річного єпископа-емерита Брюгге Роже Ванґелюве, якого в березні минулого року було позбавлено духовного сану.

Виклик християнського свідчення в Європі

«Секуляризація є питанням, але, можливо, ще більше, викликом християнського свідчення в Європі, в якій християнство сьогодні менш відоме, ніж у минулому, викликом, сповненим питань, багато з яких невисловлені та супроводжуються відчуттям занепаду», – підкреслив Матео Бруні, зазначивши, що «в цих спільнотах вже відбуваються спроби дати відповідь у цьому сенсі, і вони отримають заохочення від Папи».

Окрім католицьких спільнот, Святіший Отець поїде зі своїм посланням до країн, одна з яких є «осідком різних європейських інституцій, зокрема фінансових» (Люксембург), а інша – «осідком значної частини адміністрації ЄС» (Бельгія). Таким чином, він відвідає «частину світу, на яку дивляться інші», і його слово буде «словом, сказаним у серці Європи» і «про роль, яку вона хоче відігравати в світі у найближчому майбутньому». Мир буде однією з головних тем семи промов (всі італійською мовою), які Папа Франциск виголосить під час подорожі. «Це перегукуватиметься, – зазначив Маттео Бруні, – також і з пам'яттю цих земель, які сильно прагнули і трудилися над створенням умов для миру після страждань, пережитих внаслідок війни». Треба також згадати, що Святіший Отець промовлятиме до «континенту, який серйозно ставить перед собою питання щодо екологічних проблем».

З цими темами, як уже згадувалося, переплітається тема католицької освіти та її ролі в епоху технологічного зростання. Дві зустрічі в Католицькому університеті Левена та Католицькому університеті Лувена (27 і 28 вересня відповідно) стануть нагодою зрозуміти через слова Єпископа Риму, «що християнство все ще може запропонувати європейській культурі».