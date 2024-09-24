Папа: завданням віруючих є показати, що мир і братерство можливі

У своєму посланні до учасників міжрелігійної зустрічі в Парижі, яку організувала Спільнота святого Егідія, продовжуючи починання святого Івана Павла ІІ, щоб молитися за мир, Папа Франциск наголосив на недопустимості політичних маніпуляцій релігіями, які призводять до екстремізму та насильства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же ця зустріч спонукає всіх віруючих наново відкрити покликання розвивати сьогодні братерство між народами. Надто часто в минулому релігії використовувалися для розпалювання конфліктів і воєн. Небезпека, яка також нависає і сьогодні», – наголошує Папа Франциск у своєму посланні учасникам 38-ї міжрелігійної зустрічі в намірі молитви за мир, яку щороку організовує Спільнота святого Егідія після міжрелігійної зустрічі в Ассізі, яку 1986 року організував святий Іван Павло ІІ. Цього року провідники світових релігій, представники інституцій та світу культури зібралися в Парижі. Темою зустрічі, яка відбувалася від 22 до 24 вересня 2024 р., була: «Imaginer la Paix» (Уявімо мир).

Потребуємо молитви за мир

У посланні, яке було зачитане під час заключної церемонії, Святіший Отець дякує спільноті за те, що вона «підтримує живим дух Ассізі», здійснюючи паломництво різними містами Європи, щоби актуалізувати слова святого Івана Павла ІІ, сказані 38 років тому: «Мир очікує своїх будівничих». «Дух Ассізі є благословенням для світу, для нашого світу, який також і сьогодні роздирають надто багато воєн, надто багато насильства. Цей “дух” повинен віяти ще сильніше у вітрила діалогу та дружби між народами», – підкреслює Папа Франциск, і, покликаючись на місце проведення цієї вечірньої зустрічі – площу перед собором Паризької Богоматері, який після пожежі готується знову відчинити свої двері для молільників, – додає: «Ми потребуємо молитися за мир. Загроза того, що численні конфлікти, замість того, щоб припинитися, небезпечно розширяться, є більш ніж конкретною».

Віддалити спокуси, що чигають на релігії

Тож разом із учасниками паризької зустрічі та з усіма тими, хто страждає від війн, Наступник святого Петра підносить заклик до політиків: «Зупиніть війну! Зупиніть війни!». За його словами, «ми нищимо світ», а тому потрібно зупинитися, «доки є час». З цього випливає побажання, щоб ця зустріч допомагала віруючим відкривати покликання дбати про зростання братерства. «Ми повинні прогнати з релігій спокусу ставати інструментом для розпалювання націоналізму, етнізму, популізму. Війни посилюються. Горе тим, хто намагається втягнути Бога в участь у війнах!» – наголошує Папа, цитуючи декларацію про братерство, яку підписав з Великим Імамом Ахмадом Аль-Таїбом, в якій стверджується, що релігії не можуть розпалювати почуття ненависті, ворожості, спонукати до насильства. Такі явища є «викривленням релігійних повчань», політичним зловживанням релігіями.

Залишатися ремісниками миру

«Нагальним завданням релігій є сприяти баченню миру, як ви показуєте цими днями в Парижі. Чоловіки і жінки різних культур і віросповідань, ви випробували на собі силу і красу загального братерства. Саме такого бачення сьогодні потребує світ. Я закликаю вас не зупинятися: будьте ремісниками миру», – закликає Святіший Отець учасників зустрічі в Парижі, підкреслюючи, що «в світі, якому загрожує небезпека розпастися в результаті конфліктів і воєн, зусилля віруючих є неоціненними, щоб показати бачення миру і сприяти братерству і мирові між народами по всьому світу».