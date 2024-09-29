Папа віддав шану мужності короля, який не підписав закон про аборти

Папа Франциск у королівській крипті храму Лакенської Богородиці, в присутності короля і королеви, помолився перед гробницею католицького правителя, який у 1992 році на 36 годин зрікся престолу, щоб не підписати закон про легалізацію абортів. Це був один з багатьох моментів, не вписаних у офіційну програму візиту.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Під час свого візиту в Бельгію Папа Франциск не міг не вшанувати короля Бодуена, ревного католицького правителя, який правив від 1951 року до своєї смерті в 1993 році, відомого тим, що в 1992 році на тридцять шість годин відрікся від престолу, щоб не підписати закон про легалізацію абортів. У суботу, 28 серпня 2024 р., після зустрічі в базиліці Пресвятого Серця з єпископами, священиками, богопосвяченими особами, Святіший Отець прибув до королівської крипти, розташованої під церквою Лакенської Богородиці, де розташовані гробниці багатьох членів Королівського Дому Бельгії.

Папу зустріли король Філіп та королева Матильда. В їхньому супроводі він зупинився на мовчазну молитву перед гробницею. Після цього, як повідомляє ватиканська пресслужба, перед королем і присутніми Папа «високо оцінив мужність» Бодуена, коли той вирішив «залишити свій пост короля, щоб не підписувати людиновбивчий закон». «Папа закликав бельгійців дивитися на нього в цей час, коли приймаються злочинні закони», – йдеться в повідомленні. Маються на увазі закони про аборти та евтаназію – практики, які вже багато років є легальними в Бельгії. Папа також побажав, щоб «його справа беатифікації просувалася вперед».

Це була лише одна з багатьох подій поза офіційною програмою, що відбулися в суботу. Повернувшись в Нунціатуру, Папа привітався з двома сім'ями біженців, однією християнською з Сирії та однією мусульманською з Джибуті, яких прийняла Спільнота святого Егідія і які прибули в Бельгію завдяки діяльності так званих «гуманітарних коридорів».

По завершенні зустрічі з приблизно сотнею єзуїтів з Бельгії та сусідніх країн, яка відбулася в нунціатурі після відвідин Лувенського католицького університету, Папа захотів відвідати виставковий центр біля стадіону імені Короля Бодуена в Брюсселі, на якому наступного дня відслужить Святу Месу, щоб особисто привітатися з приблизно 6000 юнаків і дівчат, які зібралися там на чування «Hope Happening» («Здійснення надії»). Своєрідний міні СДМ був організований як приготування до недільного богослужіння під проводом Наступника святого Петра.

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