Папа в Брюсселі: зустріч з представниками інституцій і сніданок з убогими

Третій день Апостольської подорожі Папи Франциска в Бельгію розпочався привітанням з представниками міжнародних інституцій і сніданком з убогими та біженцями.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Субота, 28 вересня 2024 р., – це третій день 46-ї Апостольської подорожі Папи Франциска, який 26 вересня відвідав Люксембург, після чого прибув у Бельгію. День розпочався приватною Святою Месою в каплиці Апостольської нунціатури, яка стала його резиденцією на час перебування в цій країні.

Перед тим, як залишити Нунціатуру, Папа Франциск коротко привітався з представниками деяких міжнародних інституцій, зокрема, з Віце-президентом Європейської Комісії Марґарітісом Схінасом, Віце-президенткою Європейської Комісії з питань демократії та демографії Дубравкою Шуїцою, Представником Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європейському Союзі Оксаною Доменті та Регіональним Директором ВООЗ в Європі Гансом Клюґе.

В дорозі до базиліки Пресвятого Серця, Святіший Отець зупинився на парафії Сен-Жіль, де спожив сніданок з групою убогих і біженців, які щодня отримують тут допомогу. Це або місцеві вбогі, або ж мігранти з Африки та зі Східної Європи.