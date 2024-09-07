Папа: християнська віра сприяє цілісному розвитку суспільства

У своїй першій промові в Папуа-Нової Ґвінеї Святіший Отець закликав цю країну в Океанії до розвитку в чесності, справедливості й солідарності, які стають наслідком великодушного служіння у вірі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Христове Євангеліє призначене для всіх народів, воно не прив'язане до жодної земної влади, але здатне сприяти тому, щоб у світі зростало Боже Царство, Царство справедливості, любові та миру. Про це сказав Папа Франциск у своїй першій промові в Папуа-Новій Ґвінеї, зустрічаючись в суботу, 7 вересня 2024 р., у столиці країни з представниками влади, дипломатичного корпусу й громадянського суспільства. Субота, шостий день його 45-ї Апостольської подорожі, розпочалася візитом ввічливості до Генерал-губернатора Папуа-Нової Гвінеї. Опісля Святіший Отець прибув до конгресцентру «APEC House», де відбулася зустріч зі світом політики, в якій взяли участь також глави урядів із країн тихоокеанського регіону.

Сприяти цілісному та справедливому розвитку країни

Промовляючи після Генерал-губернатора Боба Дадае, який згадав про два візити святого Івана Павла ІІ та назвав Церкву «одним із головних партнерів у дбанні про розвиток», Папа відзначив той факт, що у Папуа-Новій Ґвінеї, архіпелазі з сотнями островів, розмовляють понад вісьмастами мовами, тут присутні численні етнічні групи, що свідчить про надзвичайне культурне багатство. «Зізнаюся, це те, що мене дуже захоплює, включно і з духовним рівнем, тому що я уявляю, що це величезне розмаїття є викликом для Святого Духа, який створює гармонію відмінностей!» – підкреслив Святіший Отець.

За словами Папи, культурне, а також екологічне багатство країни є водночас великою відповідальністю, оскільки зобов'язує всіх, владу разом з громадянами, сприяти цілісному, сталому та справедливому розвитку, який покращує умови життя всіх без винятку. Необхідною умовою для досягнення таких довготривалих результатів є, зокрема, стабільність інституцій. «Підвищення інституційної міцності та досягнення консенсусу щодо фундаментальних рішень дійсно є необхідною складовою для цілісного та інклюзивного розвитку, – зауважив він. – Це також вимагає далекоглядного бачення і атмосфери співпраці між усіма, навіть незважаючи на відмінність ролей і розбіжності в поглядах».

Покращення якості громадянського суспільства

Наступник апостола Петра вказав на необхідність припинення в країні міжплемінного насильства, яке спричиняє багато жертв, не дозволяє людям жити в мирі й перешкоджає розвитку. «Тому я апелюю до почуття відповідальності кожного, щоб зупинити спіраль насильства і натомість рішуче стати на шлях, який веде до плідної співпраці, на благо всього народу країни», – закликав він. За його словами, закріплення домовленостей щодо основ громадянського суспільства «з готовністю кожного пожертвувати чимось зі своїх позицій заради загального блага», може призвести до покращення інфраструктури, сфер охорони здоров'я, освіти, а також розширити можливості для отримання гідної праці.

«Однак – ми це добре знаємо, але іноді забуваємо – люди потребують не лише життєвих благ, але й великої надії в серці, яка дозволяє їм жити добре, дає їм смак і відвагу братися за масштабні проекти, і дозволяє підняти погляд вгору, до неосяжних горизонтів», – вів далі Святіший Отець. У цьому контексті він вказав потребу спрямовувати дух до вищих реалій. «Необхідно, щоб поведінка була підкріплена внутрішньою силою, яка захищає її від ризику зіпсуватися і втратити на цьому шляху здатність усвідомлювати сенс своїх дій й виконувати їх з відданістю та постійністю», – сказав він.

Віра, яка надихає вчинки людей

Відтак Папа вказав на цінність гасла його подорожі до Папуа-Нової Ґвінеї: «Молитися», натхненне запитанням учнів до Ісуса: «Господи, навчи нас молитися» (Лк. 11,1). «Можливо, дехто, надто уважний до “політкоректності”, здивується такому вибору, але насправді він помиляється, бо народ, який молиться, має майбутнє, черпаючи силу і надію згори, – підкреслив він. – І навіть емблема райського птаха в логотипі мандрівки є символом свободи: тієї свободи, яку ніхто і ніщо не може придушити, бо вона внутрішня, і її охороняє той Бог, Який є любов'ю та бажає, щоб Його діти були вільні».

Святіший Отець висловив гаряче сподівання, що для всіх тих, хто сповідує в цій країні християнство, віра ніколи не буде зведена до дотримання ритуалів і приписів, але що вона полягатиме в любові до Ісуса Христа й слідуванні за Ним, і що вона «може стати живою культурою, надихаючи уми та вчинки», тим маяком світла, який освітлює шлях. «У такий спосіб віра також може допомогти суспільству в цілому зростати і знаходити добрі та ефективні рішення для своїх головних викликів», – сказав Папа.

Святіший Отець відзначив важливість благодійності, якою займаються християнські спільноти Папуа-Нової Ґвінеї, закликаючи їх до співпраці з представниками влади, суспільства та інших релігій й конфесій задля спільного блага всіх громадян. «Яскраве свідчення блаженного Пітера То Рота, – як говорив святий Іван Павло ІІ під час Святої Меси з нагоди його беатифікації, – вчить нас великодушно віддавати себе на служіння іншим, щоб суспільство розвивалося в чесності й справедливості, в гармонії й солідарності. Нехай його приклад, а також приклад блаженного Джованні Маццукконі з Папського Інституту Закордонних Місій та всіх місіонерів, які звіщали Євангеліє на вашій землі, дарує вам силу та надію», – побажав Святіший Отець.