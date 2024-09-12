Папа: сприяти інклюзивному розвитку, сталому та врівноваженому

Зустрічаючись із представниками влади Сінгапуру, Папа Франциск заохотив і далі дбати про соціальну справедливість і піклуватися про спільний дім, а також плекати міжкультурну та міжрелігійну гармонію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Тих, хто приїжджає сюди вперше, не може не вразити ліс ультрасучасних хмарочосів, що немов піднімаються з моря. Вони є яскравим свідченням людської винахідливості, динамізму сінгапурського суспільства та гостроти підприємницького духу, які знайшли тут родючий ґрунт для самовираження», – із цього зауваження Папа Франциск розпочав своє слово, промовляючи до представників влади і громадянського суспільства Сінгапуру.

Вранці, 12 вересня 2024 р., Святіший Отець прибув до Парламентського дому, де відбулася офіційна церемонія привітання та візит ввічливості до Глави Держави. Під час церемонії привітання відбулося представлення спеціально виведеного сорту орхідеї, що був названий на честь Папи Франциска. Після інституційних зустрічей Глава Католицької Церкви прибув до культурного центру Сінгапурського національного університету, де й виголосив свою першу промову в цій країні, зосередивши свої думки на історії Сінгапуру, яка, за його словами, є історією зростання та стійкості.

Ступаючи шляхом справедливого розвитку

Святіший Отець відзначив важливість того, що Сінгапур «не лише процвітав економічно», але старався будувати суспільство, в якому «беруться до уваги соціальна справедливість і спільне благо». Побажавши, щоб ці зусилля тривали і надалі, він звернув увагу на загрозу, яку несе «певний прагматизм і певне вивищення заслуг», що може, також і мимоволі, «легітимізувати виключення тих, хто перебуває на узбіччі благ прогресу». «Щодо цього я визнаю і схвалюю різні політики та ініціативи, спрямовані на підтримку тих, хто опинився на узбіччі, і сподіваюся, що особливу увагу буде приділено бідним, літнім людям, чия праця заклала основи того Сінгапуру, який ми знаємо сьогодні, а також захистові гідності трудових мігрантів, які роблять великий внесок у розбудову суспільства, і яким має бути гарантована справедлива зарплата», – сказав Папа. Він також зауважив, що «вишукані технології цифрової ери та швидкий розвиток у застосуванні штучного інтелекту» не повинні призвести до забуття про те, що важливо «розвивати реальні і конкретні людські стосунки».

Надійний фундамент взаємопошани

Далі Наступник святого Петра звернув увагу на те, що Сінгапур – це «мозаїка етносів, культур і релігій, які співіснують у гармонії». За його словами, досягненню цього сприяла «неупередженість органів влади, які прагнуть до конструктивного діалогу з усіма, даючи можливість кожному зробити свій унікальний внесок у загальне благо». «Взаємна пошана, співпраця, діалог і свобода сповідувати свої переконання в дотриманні загального права є визначальними умовами успіху і стабільності Сінгапуру, передумовами для розвитку, який є не конфліктним і хаотичним, а збалансованим і сталим», – сказав він, відзначивши також внесок Католицької Церкви, зокрема, в таких ділянках як охорона здоров’я та освіта. Крім того, черпаючи натхнення з Євангелія, католицька громада перебуває на передовій служіння милосердя. «Цей мій візит відбувається через сорок три роки після встановлення дипломатичних стосунків між Святим Престолом та Сінгапуром. Його метою є утвердити католиків у вірі та заохотити їх і надалі з радістю та відданістю співпрацювати з усіма людьми доброї волі задля побудови здорового та згуртованого громадянського суспільства, задля спільного блага та задля виразного свідчення власної віри», – додав Папа.

Разом долаючи виклики сьогодення

За словами Святішого Отця, Сінгапур може відіграти особливу роль у міжнародному порядку, «якому загрожують кровоточиві конфлікти та війни». Він похвалив внесок країни у підтримку багатосторонності й заохотив і далі трудитися на користь єдності та братерства людського роду. В цьому контексті Папа нагадав про важливість підтримки сім’ї, «першого місця, в якому кожен з нас вчиться будувати стосунки з іншими, приймати любов і любити». Він також згадав про виклики, які кидає екологічна криза, вказуючи на роль, яку в сфері інновацій у піклуванні про спільний дім може відіграти ця країна. «Сінгапур є яскравим прикладом того, чого може досягти людство, працюючи разом у гармонії, з почуттям відповідальності, в дусі інклюзивності та братерства. […] Я заохочую вас і надалі рухатися цим шляхом, уповаючи на Божу обітницю та Його батьківську любов до всіх», – побажав Папа.